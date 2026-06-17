Calp fa un salt històric en transparència: multiplica per cinc el seu compliment i prepara un portal renovat
La principal novetat del projecte serà la integració de funcionalitats basades en intel·ligència artificial (IA) que permetran gaudir d’una navegació àgil, guiada i adaptada a les necessitats de cada consulta
L’Ajuntament de Calp ha fet un salt qualitatiu en els seus nivells de transparència institucional al passar d’un 11,54 % de compliment en 2024 a un 61,11 % en 2025. Este increment de quasi 50 punts en només dotze mesos es desprén de l’última avaluació d’Infoparticipa, un indicador de qualitat de la comunicació pública desenrotllat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Este sistema audita anualment les webs municipals sota criteris estrictes per a verificar si la ciutadania disposa d’informació clara i accessible sobre els seus representants, la gestió dels recursos col·lectius i la presa de decisions locals. El consistori atribuïx este progrés a l’intens treball tècnic i polític que s’ha portat a cap durant l’últim any per a obrir l’Administració als veïns.
Després d’este avanç, el municipi ja prepara la seua pròxima fita amb el desplegament d’un nou portal de transparència intel·ligent que aspira a millorar ostensiblement l’accés a la informació pública. La plataforma reorganitzarà les dades disponibles per a oferir una accessibilitat total i eliminarà barreres tecnològiques perquè qualsevol persona, independentment de la seua destresa digital, trobe el que busca de manera intuïtiva. La principal novetat del projecte serà la integració de funcionalitats basades en intel·ligència artificial (IA) que permetran gaudir d’una navegació àgil, guiada i adaptada a les necessitats de cada consulta.
A més, la modernització d’esta ferramenta generarà un impacte directe en l’eficiència interna del mateix Ajuntament, ja que la implantació de processos automatitzats permetrà reduir la càrrega de tasques administratives mecàniques, repetitives i d’escàs valor afegit.
Referent en innovació i modernització administrativa
Esta millora organitzativa optimitzarà l’ús del temps de treball del personal municipal, facilitarà la prestació d’un servici més àgil i eficient a la ciutadania i augmentarà la capacitat de difusió d’informació sense incrementar els costos operatius. D’esta manera, Calp reforçarà la seua posició com a referent en innovació i modernització administrativa dins de la Comunitat Valenciana.
La regidora delegada de Transparència i Participació, Rebeca Merchan, ha assenyalat que “l’Ajuntament de Calp treballa per a millorar en matèria de transparència. Considerem importantíssim que el ciutadà del carrer puga tindre un accés fàcil i senzill a tota la informació que li puga semblar rellevant. Per això estem millorant significativament els nostres índexs de compliment: estàvem en un 11,54 % de compliment i ara estem en un 61,11 %. Ho hem aconseguit en tan sols 12 mesos i continuarem treballant en este sentit. Ja treballem en un nou portal que aplique la intel·ligència artificial”.
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