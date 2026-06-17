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Guerra a l’Orient Mitjà

L’Iran denuncia 84 violacions de la treva al Líban en 48 hores i amenaça de respondre

Teheran advertix que estes contradiccions en els compromisos de desescalada poden desencadenar una “resposta militar contundent”

Arxiu - El president del Parlament de l’Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf

Arxiu - El president del Parlament de l’Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf / Europa Press/Contacte/Icana - Arxiu

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EFE

Les Forces Armades iranianes han advertit, este dimecres, Israel que una eventual continuació dels seus atacs en el sud del Líban podria desencadenar una “resposta militar contundent”, després de denunciar 84 presumptes violacions de l’alto el foc en les últimes 48 hores.

En un comunicat difós per l’agència iraniana ISNA, la Caserna General Central Khatam al-Anbiya, el principal centre de coordinació operativa de les Forces Armades de l’Iran, assegura que les forces israelianes han mantingut les seues operacions militars en territori libanés malgrat l’anunci, diumenge, del president dels Estats Units, Donald Trump, que Washington havia arribat a un acord de pau amb Teheran.

Segons el comandament militar iranià, les accions israelianes han causat noves víctimes al Líban i contradiuen els compromisos de desescalada impulsats pels Estats Units i l’Iran. Teheran ha reiterat que el cessament de les operacions israelianes en els diferents fronts regionals, especialment en el libanés, figura entre els principals objectius del memoràndum d’entesa que les dos parts preveuen firmar este divendres a Suïssa.

Almenys quatre morts

L’advertiment iranià coincidix amb una nova jornada de violència en el sud del Líban. Almenys quatre persones van morir i vàries van resultar ferides dimarts en una sèrie d’atacs israelians amb drons contra les localitats de Mifdoun i Choukin, a Nabatieh, va informar l’Agència Nacional de Notícies (ANN) libanesa.

Els bombardejos van colpejar tres vehicles en diferents punts de les dos localitats i van mobilitzar equips de la Defensa Civil, la Creu Roja Libanesa i organitzacions sanitàries locals per a evacuar les víctimes.

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D’acord amb el Ministeri de Salut libanés, l’ofensiva israeliana iniciada el passat 2 de març ha causat fins ara 3.826 morts i 11.851 ferits.

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