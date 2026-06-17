Les dones investigadores demanen als Premis Jaume I incorporar la paritat en les candidatures per a ser “excel·lents”
L’Amit demana, a més, repensar les categories i ampliar les d’àmbit social cap a la psicologia, la sociologia o les ciències polítiques
L’economista Nagore Iriberri ha sigut l’única dona guardonada amb el Premi Jaume I en l’edició de 2026 pels seus treballs en l’àmbit de l’economia conductual. Fa dos anys va esclatar la polèmica davant de l’absència d’investigadores entre els premiats. És cert que hi ha hagut edicions —només la de 2025 i la de 2017— amb més guardonades que guardonats, però el biaix de gènere en estos prestigiosos premis és una realitat. Del total de 197 guanyadors, en les 38 edicions, només 31 han sigut per a elles. Davant d’esta situació, l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT) llança un comunicat en el qual demana “obrir una reflexió serena, però urgent” sobre el format actual perquè la iniciativa avance “cap a l’excel·lència”.
Ho ha fet en un comunicat en el qual demana, abans de res, introduir “la paritat en els processos de presentació i selecció de candidatures”, perquè el premi a Iribarre no és “una anècdota” ni un “problema menor de representació”. És un “patró que hauria de preocupar —segons AMIT— els convocants d’uns premis que aspiren a representar el millor de la ciència i la innovació a Espanya”. Esta proposta, la del barem de paritat en les candidatures, vol actuar sobre l’“origen del procés” i evitar que el jurat actue amb “biaixos conscients”.
L’entitat demana, a més, que les institucions s’impliquen “activament” en la identificació de dones excel·lents, perquè “la qüestió no és si hi ha dones excel·lents: n’hi ha”, sinó el motiu pel qual “determinats sistemes de reconeixement continuen tenint dificultats per a trobar-les, proposar-les i premiar-les”. “Incorporar la paritat en les candidatures significa evitar que el reconeixement depenga en excés de xarxes ja consolidades”, afigen. En l’apartat de la igualtat, AMIT demana als premis utilitzar “un llenguatge inclusiu” no només “com a gest formal, sinó com a expressió d’una cultura científica que reconeix que el talent no té un únic subjecte, ni una única manera d’anomenar-se”.
Noves categories
Una altra de les reflexions que obri l’AMIT és la de “repensar algunes categories”, especialment en l’àmbit social, per a “reflectir millor l’amplitud de disciplines científiques actuals”. A l’entitat li resulta “cridaner” que la representació social recaiga únicament en l’economia, “sense obrir espai a altres ciències socials com la psicologia, la sociologia o les ciències polítiques”, ni tampoc a les humanitats. Totes estes produïxen, per si mateixes, “coneixement imprescindible per a comprendre els grans reptes contemporanis”. A més, consideren “oportú” considerar tecnologies “no necessàriament vinculades a la salut i a camps emergents”.
L’última de les propostes és la d’incorporar un premi a equips d’investigació. “La ciència no només avança per la figura del geni individual, sinó per la cooperació, la intel·ligència col·lectiva, la construcció de comunitats científiques i el treball sostingut de moltes persones”, conclouen.
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