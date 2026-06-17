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Sanitat

Dos metgesses patixen una agressió per part d’un pacient a Xirivella en el tercer dia de vaga

El sindicat mèdic Avanza mostra “l’absolut rebuig” als fets i es posa a la disposició de les afectades per a emprendre “accions legals oportunes contra els agressors”

Centre de salut de Xirivella en una imatge d’arxiu

Centre de salut de Xirivella en una imatge d’arxiu / L-EMV

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Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

Dos facultatives del centre de salut de Xirivella han patit una agressió física per part d’un pacient quan feien els servicis mínims en este tercer dia de juny de la vaga indefinida de metges. Les afectades han rebut insults abans de l’agressió i han sigut increpades per una persona que els ha cridat: “Jo vos pague el sou”. A més, una d’elles ha sigut agredida físicament, segons ha pogut saber Levante-EMV, la qual cosa ha provocat que una unitat de la Policia Local es desplaçara fins al centre sanitari.

El sindicat mèdic Avanza ha emés un comunicat per a expressar el seu “més absolut rebuig” als fets i s’ha posat a la disposició de les agredides per a “emprendre les accions legals oportunes contra els agressors”. En el mateix comunicat, defén que “cap professional ha d’acudir al seu lloc de treball assumint com a part de la seua labor el risc a patir violència física o verbal mentres atén la població”. Falta saber si les afectades recorren a la via judicial.

Protesta de metges en l’Hospital Dr. Peset

Protesta de metges en l’Hospital Dr. Peset

Miguel Angel Montesinos

Agressions a l’alça

Les agressions al personal sanitari s’estan convertint en un problema en la sanitat pública valenciana. Segons les dades oficials, en el període 2023-2025 se’n comptabilitzen 4.000, enfront de les 1.700 del període 2018-2022. De fet, la Conselleria de Sanitat modificarà la llei per a incloure noves sancions (amb multes de fins a 60.000 euros). Ho farà per mitjà de la Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.

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El departament de Marciano Gómez té previst actualitzar el mapa de centres de risc. L’últim, elaborat en 2022, identificava 157 ambulatoris com els més perillosos per al personal. Un de cada set centres —el 13,87 %— de la sanitat pública de la Comunitat Valenciana s’inclouen en este mapa, i 305, el 39,56 %, han patit almenys una agressió en este període.

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