Ple parlamentari
PSPV i Compromís s’alien contra el “segrest” de les Corts abans de la competició electoral
L’esquerra carrega contra la “censura”, la “imposició” de PP i Vox en el Parlament valencià i l’acumulació de més de 600 sol·licituds i preguntes sense contestar
La unitat de l’esquerra, eixa que tant s’esmenta quan hi ha una aproximació a les urnes, s’ha convertit, este dimecres, en escenificació real en el pati de les Corts. Res unix més que un enemic comú, i el de PSPV i Compromís, els dos partits de l’esquerra amb representació en el Parlament valencià, és el Consell, però també la majoria que gestiona la cambra autonòmica, en la qual les dos formacions han denunciat que es viu un “segrest” per part de PP i Vox.
La quarantena de diputats que conformen els grups socialista i valencianista en les Corts han comparegut junts, amb un mateix missatge: “No al segrest de les Corts”, en cartells en què només canviava el color, unes vegades blau PP, d’altres verd Vox. Eixa protesta l’han verbalitzada en termes quasi idèntics els seus portaveus, José Muñoz per part del PSPV, i Joan Baldoví, de Compromís, que han coincidit a parlar de “mas privat”, d’“imposició” i de “censura”.
La imatge de tots els diputats de PSPV i Compromís junts demostra, d’una banda, que els possibles distanciaments que puga haver-hi a Madrid respecte a la situació del Govern central no afecta les dos formacions en terres valencianes, a on tenen l’objectiu clar de desbancar la majoria de PP i Vox, i, d’altra banda, que tot i que d’ací a un any (o menys) vagen a ser rivals electorals amb molts votants entre els dos, les dos formacions saben que només governaran si és sumant juntes.
Així, i encara que no hi haja oposició en eixos termes, els dos síndics han compartit diagnòstic i exemples d’eixe “bloqueig” i “segrest” per part del Parlament valencià. Hi ha el rebuig a prorrogar la investigació de la comissió de la dana, el “veto” a mocions com la petició dels socialistes de reprovar la vicepresidenta Susana Camarero, l’eliminació del 25 d’abril com a Dia de les Corts, la sanció amb prohibició d’entrada de les docents que van protestar en l’última sessió o que en el ple d’este dimecres no s’hagen pogut debatre ni mocions ni lleis de l’oposició, ni tampoc interpel·lar els consellers.
De fet, una de les peticions del síndic socialista ha sigut que este no siga l’últim ple amb sessió de control a Juanfran Pérez Llorca, de qui ha dit que transmet “sensació de debilitat” davant de la “bunquerització” tant del Palau de la Generalitat com de les Corts. En este sentit, ha posat d’exemple el fet que des d’on parlava, el pati del ficus, se sentien les protestes a les portes de la seu parlamentària: “La veu del carrer s’escolta des d’ací com reclama diàleg i acord; per molt que Llorca s’intente amagar, la societat valenciana ha dit prou”.
Sense resposta del Consell
Un altre dels exemples concrets que ha posat Baldoví d’este “segrest” parlamentari són les més de 600 sol·licituds d’informació i preguntes al Consell que ha assegurat té el seu grup sense contestar des de febrer de 2025. D’estes, a més d’indicar que les acabaran portant als tribunals, ha indicat que és el Consell el que no contesta, però també ha retret la seua part de responsabilitat a la presidenta de les Corts, Llanos Massó, de Vox, de qui ha dit que “és bona per a cobrar i fer tuits, però no per a defendre els drets dels diputats”.
Fonts de la Presidència del Parlament valencià retrauen a Baldoví que “desconega les prerrogatives pròpies de la Presidència i considere erròniament que esta pot obligar el Consell a executar determinades actuacions”. “Des de la Presidència se li ha donat emparament, com correspon, i s’han reiterat tant les preguntes com les sol·licituds de documentació dirigides al Consell”, assenyalen fonts de l’equip de Massó, que ironitzen sobre si ha de ser Massó la que conteste quan el Consell no ho fa.
Davant dels retrets de PSPV i Compromís, els portaveus de PP i Vox, Fernando Pastor i José María Llanos, en este cas per separat, han negat que s’estiguen vulnerant els seus drets, han defés l’actuació de la direcció parlamentària i han indicat que esta “performance” ve donada perquè l’esquerra està “desorientada”. I, naturalment, han citat el cas del Congrés: “Allà sí que tenen bloquejades més de 50 lleis”, ha expressat Pastor.
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