Reconstrucció dana
Utiel reobri al públic el passeig del riu Magre després de les obres de rehabilitació per la dana
S’inicia la segona fase d’ampliació del llit del riu Magre a Utiel, la qual cosa permetrà estendre les obres de seguretat fins a la zona de l’institut
L’Ajuntament d’Utiel informa de la reobertura al trànsit ciutadà del passeig situat a la vora del riu Magre, a l’altura de l’avinguda Julio López Tarín. Este espai, que va romandre tancat temporalment a causa dels danys estructurals provocats per la dana, ha sigut objecte d’una intervenció integral de rehabilitació.
Les obres, dutes a terme per la Conselleria d’Agricultura, han permés restablir la normalitat en esta zona del nucli urbà. Esta actuació s’ha vist complementada per les labors que ha portat a cap la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, centrades en l’eixamplament del llit. Gràcies a esta obra d’enginyeria, s’ha duplicat la capacitat del riu, una mesura de caràcter estratègic que reforça la seguretat preventiva de la ciutat davant de possibles episodis de pluges intenses.
Continuïtat en l’estratègia de reconstrucció
Els treballs projectats tindran continuïtat mitjançant una segona fase, ja confirmada per la Conselleria d’Agricultura, que estendrà l’ampliació del llit del riu Magre des de l’avinguda Julio López Tarín fins a la zona de l’institut.
L’alcalde d’Utiel, Ricardo Gabaldón, ha destacat la importància d’estes infraestructures per al municipi: “El nostre objectiu prioritari continua sent la reconstrucció d’Utiel, amb la meta clara de restituir els servicis i millorar les condicions de les nostres infraestructures per a garantir un municipi més resilient i segur que abans del 29 d’octubre”.
Amb la conclusió d’esta primera etapa, les actuacions tècniques continuen planificades amb la finalitat de compaginar la recuperació dels espais públics d’ús diari amb la implantació de mesures de seguretat ambiental i urbana en el terme municipal.
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