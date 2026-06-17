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Tecnologia

València tindrà el primer centre públic d’intel·ligència artificial d’Espanya

Una delegació valenciana es desplaçarà la setmana que ve a Silicon Valley per a reunir-se amb les companyies mundials líders en IA. A més, l’Ajuntament ha tancat un acord amb Microsoft per a formar els residents de València en el maneig d’esta ferramenta

María José Catalá en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània

María José Catalá en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània / Francisco Calabuig

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Claudio Moreno

Claudio Moreno

València

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha arribat al Fòrum Europa Tribuna Mediterrània amb un discurs estructurat en tres parts: herència rebuda, balanç dels seus tres anys de mandat i anuncis de polítiques que estan per vindre. El tercer bloc ha sigut breu però de gran importància, quantitat no vol dir qualitat. L’alcaldessa ha anunciat una renovació integral de la façana marítima –no només del passeig marítim, com s’havia especulat– i un segon projecte menys material però molt d’actualitat.

“No podem obviar que ens enfrontem a una transformació immaterial. Em referisc a la intel·ligència artificial. No és una moda, és el moment d’una revolució que ho canvia tot, també el mode d’entendre la ciutat. El papa, en la seua encíclica, ha advertit del risc que la intel·ligència artificial desplace l’home i també la seua presa de decisions”, ha recordat Catalá, que ha dit que compartix el diagnòstic.

Per això, el Govern municipal, amb l’ànim d’evitar que la IA siga controlada per uns pocs, ha decidit agafar les regnes d’esta revolució nacional i llançarà el primer centre públic d’intel·ligència artificial aplicada d’Espanya. Serà un espai municipal perquè empreses, administracions i centres d’investigació apliquen els avanços de la intel·ligència artificial per a donar solucions a la ciutadania, segons ha explicat Catalá durant el seu discurs en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània.

A més, l’Ajuntament de València ha firmat una aliança amb Microsoft per a formar els residents de València en el maneig de la intel·ligència artificial. I com el seu ús planteja clarobscurs en diferents àmbits, el consistori també treballa amb la Fundació Étnor per a aprofundir en la dimensió ètica de l’aplicació de la IA. “Hi ha reptes de futur que sempre afrontarem amb mirada ètica i humanística”, ha subratllat Catalá.

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Finalment, en el mateix àmbit, l’alcaldessa ha anunciat que, la setmana que ve, una delegació valenciana es desplaçarà a Silicon Valley amb una agenda tancada de contactes amb les principals companyies mundials líders en IA, una reunió, ha dit Catalá, a la qual arriben amb els deures fets. “El que convertix un territori en una ciutat no és la pedra ni la IA. Posarem les persones en el centre”, ha tancat el capítol tecnològic.

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