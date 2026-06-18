Algemesí impulsa el primer protocol que unifica criteris d’atenció a persones amb problemes greus de salut mental
La iniciativa homogeneïtzarà les intervencions dels Servicis Socials i reforçarà la prevenció, l’acompanyament i la inclusió social de les persones usuàries
L’Ajuntament d’Algemesí ha aprovat el primer Protocol d’atenció a persones amb problemes greus de salut mental del municipi, una ferramenta que establix i unifica els criteris d’actuació dels professionals dels Servicis Socials municipals per a oferir una resposta més coordinada, eficaç i adaptada a les necessitats de les persones usuàries i les seues famílies.
Esta iniciativa té com a principal objectiu determinar i homogeneïtzar les actuacions destinades a la recuperació i rehabilitació psicosocial de persones amb dificultats associades a la salut mental que necessiten suport tècnic específic per al desenrotllament de les activitats de la vida quotidiana.
Entre les principals línies d’actuació hi ha la detecció i derivació precoç de possibles casos, la prevenció de crisis, el foment de la vinculació amb els servicis socials i sanitaris, l’atenció domiciliària i l’acompanyament personalitzat, així com la promoció de la inclusió comunitària i l’accés a recursos socials, formatius, ocupacionals i d’oci.
El protocol també preveu actuacions dirigides a les famílies i persones cuidadores, amb mesures de formació, orientació i suport per a previndre situacions de sobrecàrrega i afavorir una atenció adequada. Així mateix, es reforçarà la coordinació amb els recursos sanitaris i els processos de transició entre diferents servicis d’atenció.
A més, el protocol preveu accions de sensibilització dirigides a la població i a l’alumnat dels centres educatius del municipi mitjançant xarrades, jornades i projectes comunitaris relacionats amb la salut mental i la prevenció del suïcidi.
La regidora de Servicis Socials, Quini Giner, ha destacat que la incorporació d’este protocol “és un pas molt important per a Algemesí, perquè, per primera vegada, disposarem d’una línia específica que ens permetrà oferir una atenció més coordinada, pròxima i adaptada a les persones amb problemes greus de salut mental. Volem millorar la seua qualitat de vida, reforçar la seua autonomia i garantir que tant elles com les seues famílies disposen del suport necessari en cada etapa del procés”, ha subratllat.
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