CCOO alerta de més agressions en la residència de Sagunt i condemna “la inacció”
El sindicat assegura que la direcció de l’empresa “ni convoca el Comité de Seguretat i Salut, ni informa sobre els fets"
CCOO ha censurat “la inacció” de la residència de Sagunt davant de les agressions que han patit alguns membres de la plantilla i que el sindicat va airejar recentment de manera pública després de mesos sense que tingueren efecte les seues crides prèvies a la direcció del centre i a diferents organismes públics.
Segons informa Sergio Villalba, secretari general de CCOO al Camp de Morvedre i a l’Alt Palància, des que el sindicat va denunciar públicament la situació fins a este 17 de juny, “s’han produït més agressions, una d’estes a una treballadora el passat 10 de juny”.
Per a Villalba, “és intolerable que la direcció del centre ni haja convocat el Comité d’Empresa, ni el Comité de Seguretat i Salut, ni informe sobre els fets, ni done resposta a les propostes de CCOO per a millorar la seguretat, ni es plantege propostes alternatives per a la protecció de la salut”.
Informe
Després del que interpreten com un “desistiment de funcions per part de la direcció de la residència”, les delegades de CCOO han mantingut el seu to reivindicatiu malgrat que una part de la plantilla es va demarcar en un escrit de les denúncies del sindicat i de les accions anunciades. Així, han reclamat a la direcció de la Residència Monte Arse que facilite l’informe de la investigació de l’accident de treball relacionat amb l’última agressió.
Des de Comissions Obreres igualment han volgut “traslladar tot el nostre suport i solidaritat a les companyes per la labor que estan duent a terme per a defendre els drets laborals i per a reclamar mesures de seguretat”, una última demanda que fins i tot va portar a arreplegar firmes, tot i que sense èxit, com va avançar este diari.
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