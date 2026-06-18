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Subministrament aigua

Cheste impulsa una inversió de quatre milions per a modernitzar i assegurar el subministrament d’aigua

El pla preveu la interconnexió de depòsits i la implantació de telelectura i telecontrol per a optimitzar la xarxa, amb una inversió de quasi quatre milions d’euros

L’alcalde de Cheste, José Morell

L’alcalde de Cheste, José Morell / A. Cheste

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Laura Florentino

Laura Florentino

Cheste

L’Ajuntament de Cheste ha donat llum verda als documents que marcaran el futur del proveïment d’aigua en el municipi. El ple va aprovar per unanimitat l’estudi de viabilitat economicofinancera, el pla d’inversions i l’estructura de costos que serviran de base per al nou contracte de gestió integral de l’aigua, una actuació que preveu prop de quatre milions d’euros en inversions.

La iniciativa busca transformar l’actual sistema de subministrament mitjançant la connexió d’infraestructures que fins ara operaven de manera independent, a més d’incorporar noves tecnologies per a millorar l’eficiència i el control de la xarxa.

“Oportunitat històrica”

L’alcalde de Cheste, José Morell, ha subratllat que “es tracta d’una oportunitat històrica per a transformar el servici, ja que es connectaran infraestructures que fins ara funcionaven de manera independent i això permetrà una gestió més eficient i en temps real”. Així mateix, va destacar que el projecte “aposta per la sostenibilitat, incloent-hi l’ús d’energia solar per a l’extracció d’aigua, tot això sense que supose un increment en el rebut”.

Per la seua banda, el regidor de Medi Ambient, David Pujals, va assenyalar que “este pla permet avançar cap a un servici més eficient, resilient i adaptat als reptes ambientals actuals i futurs, amb una clara aposta per la sostenibilitat i l’ús responsable de l’aigua”.

Interconnexió de depòsits i noves tecnologies

Entre les principals actuacions previstes figura la interconnexió dels depòsits del polígon industrial i del nucli urbà, una mesura que permetrà integrar xarxes actualment separades i millorar tant la garantia de subministrament com la capacitat de resposta davant d’incidències.

El pla també inclou la implantació de sistemes de telelectura i telecontrol per a optimitzar la gestió de la xarxa, detectar fuites més ràpidament i monitorar en temps real el funcionament de les instal·lacions.

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Les inversions s’executaran a través d’un contracte de concessió amb una duració de 25 anys, amb l’objectiu de consolidar un model de gestió més modern, sostenible i preparat per a afrontar les necessitats futures del municipi.

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