Diversitat
Dia de l’Orgull avançat, reivindicatiu i en alerta per un possible boicot municipal amb les obres de Colón
La manifestació central de l’Orgull s’avança al dissabte 20 de juny i tindrà un recorregut compromés per les obres en el carrer Colón
J. P.
El Dia de l’Orgull a València se celebrarà este cap de setmana per a evitar la coincidència amb l’obertura dels Gay Games, prevista per al dissabte 27 de juny. És un avançament per qüestions d’orde i ho és també per a desmarcar-se d’un esdeveniment que els organitzadors de l’Orgull, principalment el Col·lectiu Lambda, van afavorir primer i del qual s’han acabat desmarcant després per la marginació que han patit de part de l’Ajuntament de València en l’organització d’este. També els principals clubs gais de la ciutat s’han desmarcat oficialment dels Gay Games per este mateix motiu.
Eixa separació es manifestarà fins i tot en les celebracions d’este cap de setmana, en les quals Lambda llança una programació separada de l’oficial. D’entrada, Lambda, col·lectiu LGTBIAQ+ del País Valencià, ha dissenyat una programació variada que durant tot el mes convida a la reflexió, l’activisme i la memòria democràtica, sota el lema d’enguany: “Pels teus drets, actua”. Un crit que apel·la a la urgència de mobilitzar-se per a defendre tots els drets conquistats davant de l’avanç dels discursos d’odi i del feixisme.
Però l’acte central tindrà lloc este dissabte, 20 de juny, amb la manifestació de l’Orgull, que començarà a les 19:30 hores en el pont de l’Exposició i discorrerà pel carrer Colón fins a la plaça de l’Ajuntament. En acabar no hi haurà cap festa oficial “davant dels intents de pinkwashing del Partit Popular, especialment en un context en què els drets de les persones LGTBIAQ+ ja han sigut atacats, en referència a les retallades de la Llei trans valenciana que PP i Vox van modificar el maig de 2025”. Això sí, el col·lectiu convida tota la societat valenciana a sumar-se a les seues activitats i, de manera multitudinària, a la manifestació.
Boicot en el carrer Colón
En este sentit, el regidor socialista de l’Ajuntament de València Javier Mateo ha denunciat un nou atac del Govern de María José Catalá al col·lectiu LGTBI després d’haver “forçat l’avançament de les obres del carrer Colón, una decisió que posa en risc la celebració de la manifestació de l’Orgull prevista per a este dissabte”.
Mateo ha criticat que el Govern municipal haja decidit accelerar unes obres amb afecció directa sobre un dels principals recorreguts de la mobilització sense preveure mesures que garantisquen el desenrotllament normal d’una convocatòria reivindicativa i festiva que fa anys que se celebra amb normalitat en la ciutat. “María José Catalá no perd oportunitat per a boicotejar qualsevol iniciativa del col·lectiu LGTBI en la ciutat de València. Eixe col·lectiu al qual va arribar a comparar amb una malaltia, el mateix col·lectiu al qual li va robar l’organització dels Gay Games pels quals tant havia treballat per a portar-los a esta ciutat”, ha manifestat.
Mateo ha recordat que l’Ajuntament va retirar la gestió dels Gay Games als col·lectius que havien impulsat la candidatura i que recentment també va eliminar el conveni que tradicionalment mantenia amb Lambda per a atendre persones vulnerables i oferir assessorament laboral, de manera que s’han debilitat ferramentes d’acompanyament social i suport comunitari.
“Ara posa en risc la celebració de la manifestació per motiu de l’Orgull d’este dissabte a causa de les obres del carrer Colón. Unes obres que la senyora Catalá ha tingut molta pressa a posar en marxa amb l’objectiu encobert de dificultar la manifestació de l’Orgull. El carrer Colón està alçat, està ple de tanques i rebles, es reduïx l’espai en diversos punts… Tot això fa que no es puga celebrar amb seguretat una manifestació reivindicativa i festiva que fa anys que se celebra en la ciutat”, ha afegit.
Així, doncs, el PSPV ha reclamat al Govern municipal que adopte de manera immediata les mesures necessàries per a garantir el recorregut de l’Orgull i ha exigit que cesse una estratègia que, al seu juí, està deteriorant la relació institucional amb el col·lectiu LGTBI i projectant una imatge d’una ciutat menys oberta, menys plural i menys compromesa amb els drets i les llibertats de tots els veïns i veïnes.
Programació municipal
Per la seua banda, la programació de l’Ajuntament de València començarà este 19 de juny amb un fotoreclam en la plaça de l’Ajuntament i una exposició queer sobre identitats artístiques contemporànies en el Museu de la Ciutat. A continuació, un seguit d’actes previs als Gay Games que reforcen València com a ciutat del running amb una carrera (The International Rainbox Memorial Run) que busca homenatjar les persones de la comunitat mortes a causa del VIH/SIDA o càncer, a la qual seguirà una exposició d’edredons amb la mateixa finalitat.
D’esta manera, el 27 de juny tindrà lloc la cerimònia d’inauguració dels XII Gay Games València 2026 en l’estadi Ciutat de València, a les 19:30 hores. Amb este acte s’encetarà una cita multiesportiva internacional clau que comporta una intensa agenda cultural fins a la cerimònia de clausura, el 4 de juliol, en el pavelló de la Font de Sant Lluís (la Fonteta). Les dos ocasions comptaran amb l’actuació de cantants de renom com Mónica Naranjo, Soraya Arnelas i Nebulossa, a més de personalitats del col·lectiu com Choriza May i Suri, al costat de molts artistes.
Així, els esdeveniments d’enguany per a l’Orgull 2026 de València estan organitzats al voltant de l’ocasió especial que són els XII Gay Games per a la ciutat. Entre estes activitats programades hi ha diferents xarrades, pop-up musicals, el Festival de Bandes i, al seu torn, el Festival de Cors, així com el Festival Pride in Motion —en el qual es projectaran produccions audiovisuals de temàtica LGTBIQA+— i, fins i tot, un queer fashion show en els jardins del Túria. Tot això dins de la programació de l’Ajuntament de València per a este Orgull, una programació que pots consultar íntegrament en la seua pàgina web.
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