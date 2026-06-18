Moció de censura
Feijóo admet contactes amb altres partits per a una moció de censura contra Sánchez
Convida el PNB a passar de les paraules als fets: “Cal posicionar-se”
Exigix a Junts i al PNB que no siguen “trilers” i que donen suport a una moció de censura instrumental: “Fem-ho”
Redacció
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat este dijous que el PP està tenint contactes “en temps real” amb altres forces polítiques per a impulsar una moció de censura i després convocar eleccions.
En una roda de premsa a Brussel·les, i a preguntes dels periodistes sobre si intensificarà els contactes per a una moció de censura amb l’objectiu que el nou executiu convoque eleccions, Feijóo ha assegurat que té “contactes en este moment en temps real amb totes les forces polítiques”. “I els estic traslladant que, si realment el que diuen és el que estan disposats a fer, que ho fem”, segons EFE.
Feijóo ha dit que, davant de l’“atrinxerament” del Govern i la seua negativa a convocar eleccions, l’única solució que té el PP és “apartar el Govern” per a “triar-ne un altre que les convoque”.
Des de Brussel·les, segons arreplega Servimedia, ha assegurat este dijous que “l’única solució” que hi ha per a forçar la convocatòria d’eleccions anticipades és “apartar el Govern” a través d’una moció de censura instrumental a la qual ha emplaçat Junts i el PNB, a qui ha instat a no ser “trilers” i a anar més enllà de “les paraules”.
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