Guido pren nota dels tres primers fitxatges “aposta” del València CF
L’argentí prioritza el projecte esportiu a l’econòmic i de moment la política de fitxatges del club no es correspon amb l’objectiu Europa que se li va traslladar en les primeres reunions d’abril
Andrés García
El fitxatge de Guido Rodríguez continua sent una de les prioritats del València CF en la confecció de la plantilla de la pròxima temporada 26/27. El club continua treballant perquè el pivot siga la pedra angular del nou projecte. El CEO de Futbol, Ron Gourlay, i el tècnic, Carlos Corberán, coincidixen que el perfil de l’argentí és l’ideal per a liderar el centre del camp de l’equip la pròxima campanya per la seua jerarquia, experiència i coneixement del vestuari i la Lliga espanyola. El club hui dia no perd l’esperança a retindre Guido.
El problema és que el fitxatge, tres mesos després, no avança. Guido continua donant molt de valor a l’oferta del València CF, però també és veritat que ha pres nota dels tres primers fitxatges “aposta” del València CF. L’argentí prioritza el projecte esportiu a l’econòmic i de moment la política de fitxatges “aposta” del club no es correspon amb l’objectiu Europa que se li va traslladar al futbolista durant les primeres reunions d’abril. És comprensible que Guido, sense termini límit per a respondre, es prenga el seu temps per a estudiar les altres ofertes que té damunt de la taula i adoptar una decisió final.
Sense marge d’error en el pivot
De moment, el club ha arrancat la planificació de la 26/27 amb tres moviments interessants en el mercat, però que no han jugat en lligues majors, com Justin de Haas, Aliou Dieng i Ryunosuke Sato, este últim molt prop de concretar-se a l’espera de la firma i l’anunci oficial. Amb les tres apostes ja en la butxaca, ha arribat l’hora de reforçar-se amb jugadors contrastats que equilibren l’equip i solucionen els forats de la plantilla. Fitxar gol, resoldre el problema del lateral dret i, per descomptat, tancar la continuïtat de Guido són ara mateix clau. L’error de l’estiu passat amb el pivot i el davanter va condicionar la primera volta i el València no pot permetre’s eixe luxe una altra vegada. Sobretot, si de veritat el seu objectiu és Europa.
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