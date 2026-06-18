“Les Arts Volant”
Les 25 sessions de ‘Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió’
El camió-escenari del Palau de les Arts arriba a Alginet el 19 de juny per a iniciar la seua dècima gira per la Comunitat Valenciana
“Les Arts Volant” inicia la seua dècima gira per la Comunitat Valenciana el 19 de juny a Alginet. Per primera vegada, oferirà 25 funcions de la sarsuela Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió, amb música de Josep Serrano.
Després de tres edicions consecutives amb produccions d’òpera (Bastià i Bastiana, de Mozart; El tutor burlat, de Martín i Soler, i La Ventafocs, de Viardot), el camió-escenari estrena una nova creació de sarsuela. Durant els mesos de juny, juliol, setembre i octubre, Les Arts representarà este muntatge, que adopta el format del sainet líric en un acte de principis del segle XX, en les diferents places públiques de les tres províncies de la Comunitat Valenciana.
Enrique Viana firma la idea original, la dramatúrgia, la direcció d’escena i el vestuari de la sarsuela, amb escenografia de Daniel Bianco i coreografia de Cristina Arias. La proposta integra la música de Serrano en escenes de la vida quotidiana d’un poble valencià, amb humor i ironia.
Segons Viana, la idea sorgix amb el propòsit de retre homenatge als grans compositors valencians de sarsuela, que finalment es va concretar en la figura de Josep Serrano, a qui definix com un “excel·lent inventor de melodies” amb una connexió especial amb el públic. “Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió és un espectacle vistós i refrescant, amb molt bons cantants i dos ballarins magnífics, construït sobre diàlegs breus i escenes que van teixint la trama amb humor d’astracanada”, ha explicat.
“Les Arts Volant” pretén acostar la lírica a municipis amb menys activitat musical o sense infraestructures escèniques adequades. El projecte és fruit de la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, la Diputació de València i l’Ajuntament de la ciutat.
El Palau de les Arts Reina Sofia ha acollit la presentació del nou espectacle, en la qual han participat la secretària autonòmica de Cultura, Marta Alonso; el diputat de Cultura de la Diputació de València, Francisco Teruel; el regidor de Cultura de l’Ajuntament de València, José Luis Moreno; i el director artístic de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega.
Marta Alonso ha subratllat l’abast autonòmic del projecte, que acosta la lírica a la ciutadania. “L’alta cultura no pot circumscriure’s únicament a les grans ciutats. Cal que els mitjans públics garantisquen l’accés a l’excel·lència cultural, i el camió de ‘Les Arts Volant’ és una ferramenta fonamental per a esta comesa”.
“Les Arts Volant 2026”
La gira de “Les Arts Volant 2026” comença el 19 de juny a Alginet i es prolongarà fins al mes d’octubre amb un total de 25 funcions distribuïdes entre les tres províncies de la Comunitat Valenciana i els barris de la ciutat de València.
La Diputació de València finança 14 representacions per la província, que recorreran els municipis d’Alginet (19 de juny), Oliva (21 de juny), Castelló (22 de juny), Vilamarxant (25 de juny), Foios (27 de juny), la Font de la Figuera (28 de juny), Requena (4 de juliol), Serra (5 de juliol), Ontinyent (11 de juliol), Guadasséquies (12 de juliol), Xeraco (15 de juliol), Torrent (16 de juliol), Beniflá (18 de juliol) i Museros (19 de juliol). Totes les funcions se celebraran a les 22:00 hores.
La Generalitat estén el circuit a les tres províncies amb cinc funcions que portaran l’espectacle a Orihuela (1 de juliol), la Vila Joiosa (2 de juliol), Elx (8 de juliol), Finestrat (9 de juliol) i Segorbe (30 de setembre), també a les 22:00 hores, la qual cosa garantirà la presència del camió-escenari en territori alacantí i castellonenc.
Després del parèntesi estival, València acollirà el tancament de la gira amb sis funcions en diferents barris de la ciutat, programades els dies 25, 26 i 27 de setembre i 2, 3 i 4 d’octubre, en el marc de la campanya municipal “Cultura als barris”.
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