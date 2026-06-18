Energia
Les renovables i la rebaixa fiscal estalvien 18 euros al mes en la llum dels valencians durant la guerra de l’Iran
El gas només marca el preu de la llum el 9 % de les hores gràcies al desenrotllament de l’energia fotovoltaica i eòlica
El desplegament renovable i la rebaixa temporal d’impostos han forçat un estalvi de 18 euros de mitjana en la factura de la llum dels valencians des de l’inici de la crisi energètica per la guerra de l’Iran. El gas, que és el responsable que es disparen els preus, només ha marcat el preu de la llum el 9 % de les hores gràcies al desenrotllament de l’energia fotovoltaica i eòlica.
La patronal valenciana d’empreses renovables, Avaesen, subratlla que ara és essencial el desplegament del sistema d’emmagatzematge amb bateries per a reduir l’impacte del gas en les hores nocturnes. “És fonamental accelerar el desplegament dels parcs renovables amb bateries per a guanyar competitivitat i atraure inversions com la gigafactoria de PowerCo”, subratlla Marcos J. Lacruz, president d’Avaesen.
El fort desplegament de les energies renovables que hi ha hagut a Espanya des de 2021 ha permés a les llars estalviar-se una mitjana de 10 euros al mes en la seua factura de l’electricitat durant la crisi energètica propiciada per la guerra a l’Iran i el tancament de l’estret d’Ormuz, segons una anàlisi del centre d’estudis independent Ember.
Rebaixa d’impostos
A eixa rebaixa s’unix la decisió del Govern, després de l’esclat de la crisi, de retallar els impostos a la llum i que ha reduït entre 8 i 20 euros (en el cas de les famílies nombroses) la factura de la llum. Eixa rebaixa fiscal acaba de véncer, però, combinada amb el pes de les renovables, ha permés una baixada del rebut elèctric de 18 euros des de l’esclat del conflicte.
De l’inici de l’any ençà, Espanya i Portugal s’han situat entre els tres països amb els preus de l’electricitat més baixos de la Unió Europea. A Itàlia, més dependent del gas, el cost de l’electricitat va registrar una mitjana de 143 euros el megavat hora (MWh) el mes de març, tres vegades més que a Espanya (42 €/MWh).
Quasi un 20 % menys
L’anàlisi d’Ember destaca que si els preus de l’electricitat seguiren vinculats als del gas amb la mateixa intensitat que en 2021 (pel menor desenrotllament renovable), una llar tipus amb tarifa regulada estaria pagant 10 euros (o un 19 %) més al mes en la factura de la llum a causa de l’augment dels preus del combustible des de març de 2026.
Després de l’esclat de la guerra entre els EUA, Israel i l’Iran, els preus del gas a Europa van pujar sobtadament prop d’un 75 %, la crisi de preus del combustible més significativa des de la invasió russa d’Ucraïna. A principis d’este mes, els preus del gas es mantenien aproximadament un 60 % per damunt dels nivells previs a la guerra.
La mesura en què estos preus més alts del gas es traduïxen en costos més alts de l’electricitat depén de la freqüència amb la qual l’energia del combustible fixa els preus en els mercats elèctrics, segons recorda l’anàlisi d’Ember. En 2021, el gas va influir en els preus de l’electricitat en aproximadament el 52 % de les hores a Espanya. En els primers cinc mesos de 2026, la influència del gas va ser només del 9 % de les hores. Esta desvinculació es deu principalment al fort creixement de la generació eòlica i solar, que va augmentar un 37 % entre 2021 i 2025.
Aposta per les bateries
Marcos J. Lacruz insistix que ara és el moment d’apostar per la hibridació dels parcs renovables (afegir-los bateries) per a guanyar més terreny a la producció d’electricitat cremant gas. “Estem davant de la major oportunitat que té Espanya de controlar el gasto energètic. Ens trobem davant d’un punt d’inflexió. És necessari disposar d’energia renovable en moments crítics (com la nit) i per a això és clau l’emmagatzematge”, destaca el president d’Avaesen.
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