Consell
La parella de Pérez Llorca deixarà la Diputació de València després de la polèmica pel seu nomenament
Vanesa Soler no participarà en el procés de consolidació de la plaça que actualment ocupa com a secretària de direcció, dotada amb 52.000 euros i a la qual va arribar amb un informe d’idoneïtat per davant d’altres aspirants
“Respecte la decisió dels professionals”, afirma el cap del Consell sobre la decisió de la seua parella
La parella de Juanfran Pérez Llorca, Vanesa Soler, abandonarà d’ací a poc la Diputació de València, a on exercix funcions de secretària del diputat Ricardo Teruel, del PP, des del 3 de març. Segons confirmen fonts del Palau de la Generalitat i la Diputació mateixa, Soler no participarà en el procés de consolidació de la seua plaça, que tenia en comissió de servicis durant sis mesos. Ara mateix està obert el termini per a la provisió definitiva d’este lloc de treball. El 3 de setembre serà el seu últim dia. “Respecte la decisió dels professionals”, ha afirmat este matí el cap del Consell sobre la decisió de la seua parella.
Cal recordar que l’aterratge de Soler en la Diputació poques setmanes després que Llorca es convertira en president va alçar una enorme polseguera. Ella és funcionària amb plaça en propietat en l’Ajuntament de Finestrat, a on el president ha sigut alcalde els últims anys i a on podria tornar, extrem que no confirmen les fonts consultades.
Soler va aconseguir la seua nova plaça a escassos metres del nou lloc de treball del president en un procés de comissió de servicis. En este es va imposar a altres aspirants que acreditaven més antiguitat, encara que l’informe d’idoneïtat la va triar per acreditar més “experiència”, al tindre més dies cotitzats com a C1 (la categoria de la plaça d’administratiu en qüestió), a més d’haver desenrotllat també tasques de secretaria de direcció en l’Ajuntament de Finestrat.
El nomenament va provocar una gran polèmica, amb acusacions de nepotisme de l’oposició tant en la Diputació de València com en les Corts. El mateix Llorca va eixir públicament a defendre el procés en un vídeo en el qual acusava les crítiques de masclisme i al·legava que tenia les mateixes oportunitats que qualsevol funcionari per a desplaçar el seu lloc de treball i que tindria els mateixos ingressos que qualsevol lloc de C1 21 C3, que és com està catalogada esta plaça d’administratiu. Són uns 52.000 euros, la qual cosa va suposar un increment considerable respecte al salari de l’administració d’origen, que era de 38.000 euros, segons va reconéixer el president.
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