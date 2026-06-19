Així està el futur d’Unai Núñez
El defensor basc començarà la pretemporada a les ordes de Claudio Giráldez després del seu bon rendiment a Mestalla
Unai Núñez començarà la pretemporada a les ordes de Claudio Giráldez en el Celta de Vigo. El defensor basc, que ve d’una bona segona volta de temporada en el València CF, té opcions de barallar per un lloc en la plantilla del Celta en un any en què els viguesos jugaran tres competicions i no volen quedar-se curts arrere.
El futbolista, que ha rendit a Mestalla i ha demostrat implicació, agressivitat, experiència i capacitat per a jugar en el centre de la defensa i en el lateral dret, ara, una vegada vist el seu rendiment, entra en els plans a curt termini del Celta.
Giráldez vol guanyar recursos arrere
El quadre gallec ha experimentat, esta temporada, de primera mà, els riscos de jugar tres tornejos sense comptar amb tots els recursos necessaris arrere, i per al pròxim curs la idea que té l’entrenador és comptar amb més profunditat de plantilla, amb recursos per a mantindre el nivell competitiu al llarg del curs.
Ací, el perfil de Núñez és interessant per a l’entrenador precisament perquè en el València CF ha sigut el comodí en una segona volta clau, en la qual ha solucionat problemes a Corberán tant defenent la parcel·la central com el flanc dret.
Un intercanvi molt complicat amb Jesús Vázquez
Jesús Vázquez pot ser un dels noms de l’estiu en clau València CF. El futbolista de Mestalla està en l’agenda del Celta de Vigo, que vol ampliar efectius de cara a una altra temporada exigent en la qual disputarà de nou l’Europa League. Per tot això, i davant de la insistència de Giráldez a reforçar el lateral esquerre, el quadre de Balaídos insistix a tocar a la porta de Mestalla per a tractar d’incorporar un jugador que enguany quan ha hagut de saltar al terreny de joc ho ha fet a bon nivell. En esta ocasió, i com ha avançat el Faro de Vigo, seria mitjançant una operació amb una oferta econòmica més algun jugador en l’operació, una fórmula que hui dia sembla complicada perquè l’entrenador del Celta vol veure Unai Núñez en pretemporada.
El defensa central és del gust de Carlos Corberán, a qui li agradaria poder tornar a comptar amb ell per la seua versatilitat. Que l’operació es faça en forma d’intercanvi, en tot cas, és una operació molt remota en estos moments, pel fet que Núñez començarà la fase de preparació amb el Celta i té opcions de continuar.
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