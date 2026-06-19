Algímia d’Alfara es dotarà d’una gran zona cultural i d’oci
La inversió s’acosta als 750.000 euros i la superfície als 1.500 metres quadrats
Algímia d’Alfara està donant els últims retocs a un ambiciós projecte per a l’esplai, la cultura i l’oci. Es tracta d’un complex públic de prop de 1.500 metres quadrats que albergarà una àrea recreativa i un edifici multiusos per a la celebració de tota mena d’activitats. “Un espai de grans dimensions, del qual mancàvem, per a actes d’envergadura que requerien un aforament destacat”, explicava l’alcalde, Ernest Buralla, que ha confirmat que la iniciativa s’ha canviat d’ubicació després que la primera no agradara a tota la corporació, tal com va avançar Levante-EMV.
El projecte afronta la seua última revisió, a la qual ha de sumar el vistiplau de la Diputació, ja que la institució provincial és la que fa la inversió perquè este puga desenrotllar-se, amb un pressupost que frega els 750.000 euros. Una vegada completats els tràmits necessaris, l’Ajuntament té previst que les obres comencen el mes de setembre.
Parcel·la
La zona, una parcel·la municipal, una part qualificada de zona verda i l’altra de dotacional cultural, se situa en la plaça Lluís Vives, al final del carrer Torres Torres. En este espai de 1.000 metres quadrats es pretén projectar una àrea recreativa amb jocs infantils de fusta, mobiliari urbà com ara cadires i taules, una pèrgola per a obtindre zones d’ombra, una font i diferents zones de jardí, una actuació que està valorada en 100.000 euros. Al costat d’este espai s’alçarà un edifici polivalent de 400 metres quadrats, d’una sola planta i de quatre metres d’altura, que albergarà una sala multiusos a on poder dur a terme tota classe d’activitat, a més de lavabos per als usuaris.
La carència d’espais de grans dimensions i tancats per a esdeveniments que requerisquen grans aforaments era una necessitat a Algímia, tal com ha avançat Buralla, que lamentava com la sala polivalent de la qual es disposa en el poble, al costat de l’auditori, es queda xicoteta. Un edifici de 250 metres quadrats que, després de la construcció del nou de 400 metres, canviarà d’ús.
Escola de música
Segons ha avançat l’alcalde, la idea és “compartimentar esta sala en espais més xicotets”. La proposta se centra a condicionar tres aules i despatxos, amb la finalitat que una d’estes siga seu de l’escola de música, mentres que la resta estarà a la disposició de les associacions, a més d’utilitzar-les per a activitats i actes amb aforaments més reduïts. Cal recordar que este espai ja es va quedar preparat per a poder alçar una planta més, encara que, ara com ara, no és la intenció de l’Ajuntament.
Quant a les prioritats en l’actuació, la primera serà la construcció de l’edifici polivalent, després la zona d’esplai-jardí, i, finalment, s’intervindrà en la sala polivalent del costat de l’auditori.
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