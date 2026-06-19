Detinguts dos xiquets a Foios per entrar armats amb un ganivet i un bat en el seu institut
Es tracta de dos menors de 13 i 14 anys que han entrat en el centre armats amb un bat de beisbol i un ganivet
Els xics, que, pel que sembla, patien bullying, han sigut detinguts a temps i només hi ha una menor amb ferides lleus
L’institut públic de Foios, l’IES Escultor en Francesc Badia, ha viscut, este matí, moments de màxima tensió quan dos alumnes de 13 i 14 anys han irromput en les classes armats amb un ganivet i un bat de beisbol per a emular la matança de Columbine, als Estats Units. Per fortuna, han sigut desactivats a temps i únicament una alumna ha patit ferides de caràcter lleu.
Pel que sembla, els dos xics havien estat planejant l’atac des de feia temps i tot apunta que els dos estaven sent víctima de bullying, o almenys en un dels casos, perquè un dels protagonistes és una persona trans.
Només produir-se l’incident, el professorat ha alertat la Guàrdia Civil, que ha enviat nombroses unitats al lloc. Els dos menors han sigut detinguts, i les armes, confiscades.
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