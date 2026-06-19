Seguretat ciutadana
Els empresaris de la Marina reclamen a l’Ajuntament de València mesures contra el botelló, les batusses i l’incivisme
Marina Premium demana més lavabos portàtils, més presència policial i millor il·luminació per a garantir la convivència en el recinte
El president de l’Associació Marina Premium i CEO de Vlue Arribar, Ángel Brández, ha reclamat a l’Ajuntament de València més implicació i celeritat per a millorar la seguretat, la il·luminació i els servicis públics en l’entorn de la Marina de València, especialment en les zones pròximes a l’aparcament de l’edifici Veles e Vents, a on, en les últimes setmanes, s’han denunciat concentracions de jóvens i episodis de botelló i enfrontaments entre jóvens que distorsionen la realitat de la zona.
Brández considera que “la presència de persones fent botelló o utilitzant espais públics com a lavabos improvisats no pot atribuir-se als establiments d’hostaleria que operen en la zona, sinó a la falta de mitjans i recursos habilitats per l’Administració per a gestionar adequadament els grans fluxos de visitants que registra la Marina durant determinats esdeveniments i els caps de setmana. Ara l’Ajuntament ha anunciat la seua intenció de fer-ho, però almenys fins d’ací a sis o set mesos no estarà i considerem que podria haver agilitzat la tramitació”.
El president de Marina Premium sosté que “els restaurants associats fan una aposta per una oferta gastronòmica de qualitat, orientada tant al turisme com al públic valencià, i lamenta que determinades imatges relacionades amb comportaments incívics puguen perjudicar la imatge dels negocis instal·lats en l’entorn marítim”.
Lavabos portàtils
En este sentit, planteja que “l’Ajuntament hauria de reforçar la instal·lació de lavabos portàtils durant els esdeveniments de gran afluència, incrementar la presència policial i millorar la il·luminació de determinades zones per a evitar situacions de degradació de l’espai públic. Estem a favor que se celebren esdeveniments i que la Marina tinga activitat, perquè això genera riquesa i atrau visitants, però també cal que hi haja una planificació adequada per a evitar zones de botelló i garantir la convivència”, defenen des de l’associació empresarial.
Les reivindicacions de Marina Premium no són noves. En els últims mesos, l’organització empresarial, que agrupa diversos locals de restauració i oci de la Marina Nord, ha reclamat millores en les infraestructures i els servicis públics del recinte. Entre estes, la reparació de l’enllumenat públic, la recuperació de càmeres de vigilància, la posada en funcionament de determinats ascensors de l’entorn del Veles e Vents i un reforç de les condicions de seguretat per a usuaris i visitants.
Des de l’associació consideren que la Marina de València constituïx un dels principals aparadors turístics, gastronòmics i d’oci de la ciutat i recorden que milers de persones visiten anualment esta zona vinculada a la mar, a l’esport nàutic i als grans esdeveniments internacionals.
Per això, Marina Premium insistix que el futur del recinte passa per combinar una programació estable d’esdeveniments amb inversions en manteniment, neteja, seguretat i servicis públics. Segons Brández, la qualitat de l’experiència dels visitants i la competitivitat dels negocis instal·lats en la zona depenen en gran manera que l’Administració local adopte mesures que eviten el deteriorament d’espais estratègics de la façana marítima valenciana.
L’associació empresarial considera que la Marina ha de continuar sent un referent per a la gastronomia, el turisme i l’activitat econòmica de la ciutat, però advertix que, per a aconseguir-ho, resulta imprescindible reforçar la col·laboració entre els operadors privats i les administracions responsables de la gestió del recinte, un camí en el qual l’entitat sempre estarà present.
Amb les concessions en l’aire
Ángel Brández ha recordat la seua posició dialogant amb els problemes de la Marina i ha mantingut, a més, una posició activa en diversos assumptes relacionats amb la gestió municipal de la Marina. Com a president de Marina Premium, ha encapçalat les reivindicacions dels empresaris afectats per la situació concessional de diversos locals situats al costat del Veles e Vents i ha defés la necessitat de trobar solucions negociades que permeten compatibilitzar l’activitat econòmica amb la millora de l’espai públic. Cal recordar que quatre restaurants de la Marina tenen pendent una orde de desnonament per part de l’Ajuntament de València i que el cas està en els tribunals.
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