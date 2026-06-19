PPCV
Génova deixa en l’aire el congrés del PPCV per a ratificar Llorca hores abans de la visita de Feijóo
Miguel Tellado, de visita en les Fogueres, avala la continuïtat de l’alcalde d’Alacant, però obri la porta a acudir a les eleccions sense un candidat triat per les bases: “Quan arribe el moment de les convocatòries electorals, es prendran les oportunes decisions”
María José Catalá tenia raó fa un parell de dies quan va dir que el que més importa no són els congressos orgànics, sinó guanyar eleccions. El número dos del PP, Miguel Tellado, està de gira per la Comunitat Valenciana i este matí ha confirmat el que és evident: “No hi ha data per a la celebració d’eixe congrés”, ha dit preguntat pels periodistes.
La qüestió és que “eixe congrés” és el conclave regional que el PPCV degué celebrar fa un any, i que no es va fer perquè la situació crítica de Carlos Mazón després de la dana desaconsellava que el partit s’hipotecara amb un líder que semblava amortitzat abans de la seua dimissió, que va arribar finalment el mes de novembre.
La qüestió, també, és que este congrés regional continua ajornant-se hui, després que el partit haja dut a terme la successió amb Juanfran Pérez Llorca com a cap del Consell, a qui, malgrat tot, sembla que la direcció nacional no acaba de confirmar. Llorca presidix una gestora, no una direcció. Eixe congrés seria la manera d’aclarir dubtes, però Génova no ho té clar. Este dissabte, a més, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudix a Sueca a participar per primera vegada en un any i mig en un acte de partit amb els populars valencians, en este cas un esmorzar massiu que organitza Vicent Mompó, líder provincial. Caldrà veure si Feijóo pronuncia les paraules màgiques que aclarisquen els dubtes que sobrevolen el futur del PP valencià. O si un silenci eixordador continua alimentant els dubtes sobre el futur del PPCV i del president.
“Creiem que ara el que més importa és que el Govern de la Generalitat treballe per a millorar la vida dels valencians, dels alacantins i dels castellonencs”. “Este és el moment de treballar i quan arribe el moment de les convocatòries electorals es prendran les oportunes decisions”, va resoldre Tellado sense resoldre els dubtes.
Candidat triat a dit?
Amb eixe escenari s’obriria la porta a acudir a les urnes amb un candidat no triat (o ratificat) per les bases. Des del PPCV, i des de fa temps, es reclama a Génova que siga la militància valenciana la que trie els seus líders i els seus candidats. Ho van fer el mateix Llorca, Vicent Mompó i, amb especial intensitat, Francisco Camps, que es presentarà a liderar el partit en eixe congrés regional cada vegada més incert.
Esta dilació, amb un context electoral volàtil en el qual en qualsevol moment podria haver-hi un avançament electoral a Espanya (i Pérez Llorca té les competències per a avançar eleccions autonòmiques quan ho desitge), deixa obert un escenari en el qual, per terminis, Génova podria optar per una designació directa del candidat a la Generalitat, amb Llorca com l’opció més lògica. Caldrà veure si el discurs de Feijóo d’este dissabte aclarix dubtes al respecte. Quan arribe el moment de les eleccions, “es prendran les decisions oportunes”, va traslladar Tellado quan li van preguntar si serà ratificat l’exalcalde de Finestrat, que podria mantindre’s en una situació d’interinitat.
L’escenari que sí que ha aclarit l’emissari de Feijóo és el de la ciutat d’Alacant. Tellado ha confirmat, davant dels mitjans, l’alcalde Luis Barcala com a candidat a les pròximes municipals. L’escàndol de la VPO havia despertat uns dubtes que sembla que no existixen en la direcció nacional.
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