Meliana celebra l’excel·lència de la seua horta amb la V Fira de la Tomata
El dissabte 20 de juny, la plaça Major es convertirà en l’epicentre de la gastronomia local amb una jornada solidària en favor de l’AECC Meliana
L’Ajuntament de Meliana celebrarà este dissabte 20 de juny de 2026 la quinta edició de la Fira de la Tomata, una cita ja consolidada que reivindica un dels productes més emblemàtics de l’horta valenciana: la tomaca de Meliana. La plaça Major acollirà, durant tota la jornada, una programació repleta d’activitats per a tots els públics, amb l’objectiu de promocionar el producte de proximitat, fer costat als agricultors locals i impulsar la gastronomia i el comerç del municipi.
La jornada començarà a les 9 hores amb l’obertura dels espais de venda directa de tomaca d’agricultors locals, a on els visitants podran adquirir producte fresc i de qualitat directament dels productors de Meliana.
Després de la inauguració oficial de la fira a les 10:30 hores, es duran a terme diverses activitats infantils i didàctiques dirigides als més jóvens. Entre estes destaca el taller “Planta la teua tomaquera”, organitzat pel Taller de Diversitat Funcional de Meliana, així com diferents tallers educatius relacionats amb l’agricultura, l’alimentació saludable i els productes de proximitat.
Durant el matí també tindrà lloc un mercat solidari a benefici de l’AECC Meliana, fet que reforça el caràcter participatiu i solidari de la jornada.
“Quinto i tapa” solidari
La gastronomia serà una de les grans protagonistes de la fira. Entre les 11:30 i les 13:30 h, els restaurants del Club Meliana Cor d’Horta oferiran un “quinto i tapa” elaborat amb productes de proximitat, acompanyat de cervesa Turia. A més, els assistents podran gaudir d’un divertit fotoreclam temàtic per a immortalitzar la jornada.
Ja a la vesprada, de 19 a 20:30 hores, tindrà lloc la segona Caragolà de Meliana, també a càrrec dels restaurants del Club Meliana Cor d’Horta. Els visitants podran degustar caragols amb quinto de cervesa Turia en un ambient festiu i amb animació musical.
La recaptació del “quinto i tapa” i de les degustacions de caragols es destinarà íntegrament a l’Associació Contra el Càncer de Meliana.
Des de l’Ajuntament de Meliana animen tota la ciutadania i visitants de la comarca a participar en esta “jornada festiva dedicada a l’agricultura, la gastronomia i les tradicions, que convertix Meliana en el gran aparador de l’autèntica tomaca valenciana”.
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