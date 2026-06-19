La Muixeranga de Xàtiva celebra la sèptima edició de la seua Trobada amb les colles de la Safor i del Vendrell com a convidades
L’acte tindrà lloc este dissabte 20 de juny en l’Alameda amb cercavila i actuació de les tres entitats participants
La Muixeranga de Xàtiva celebra este pròxim dissabte, 20 de juny, la VIII Trobada de Muixerangues. Esta trobada, en la qual participaran, a més de la colla organitzadora, dos més, tindrà lloc en l’Alameda Jaume I a les 19 hores. Enguany, les entitats convidades a la Trobada de Xàtiva són la colla muixeranguera de la Safor i la colla castellera Nens del Vendrell, de la localitat catalana.
El programa festiu de la Trobada de Muixerangues de Xàtiva començarà a les 18 hores amb una cercavila dels participants des de l’estació d’autobusos fins a la plaça de la Bassa. Des d’este cèntric lloc, les colles participants faran l’enfaixada i es dirigiran cap a l’Alameda, passant per Sant Francesc, a on es farà una parada al costat del Monument als Maulets per a fer la figura més emblemàtica de la Muixeranga de Xàtiva, el Felipet, una figura que es corona amb una persona de cap per avall, com el quadre del rei Felip V que penja de cap per avall en el museu de la ciutat, com a símbol de repulsa al monarca Borbó que va ordenar la crema de Xàtiva.
La VIII Trobada de Muixerangues de Xàtiva arrancarà el seu acte central a les 19 hores en l’Alameda, davant de l’edifici de l’ajuntament, a on començarà l’actuació de les tres entitats participants, que faran diverses figures.
La Muixeranga de Xàtiva ha convidat la ciutadania de la ciutat i la comarca a “gaudir d’esta actuació tan especial que coincidix amb el dècim aniversari de la nostra colla”, expressen.
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