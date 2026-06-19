El Museu de Ceràmica reconeix la trajectòria d’Enric Mestre
El Museu homenatja la memòria del ceramista, que va faltar recentment, per a reconéixer la seua aportació a la història recent de les arts sumptuàries
El Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí ha homenatjat Enric Mestre Estellés, una de les figures més importants de la història de la ceràmica contemporània. La distinció del valencià ha estat acompanyada pels seus familiars, deixebles i col·legues, que han compartit records i anècdotes amb l’artista durant les més de cinc dècades que va durar la seua trajectòria.
Al llarg de la seua carrera, Mestre va desenrotllar una obra marcada pel rigor formal, la investigació tècnica i una busca estètica constant. La seua producció, centrada en l’escultura ceràmica, forma part de col·leccions públiques i privades de tot el món i està molt present en el paisatge urbà valencià a través de nombroses intervencions en espais públics. La seua labor docent va marcar diverses generacions d’artistes que van trobar en la ceràmica un mitjà d’expressió i experimentació artística.
La relació d’Enric Mestre amb el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí es remunta a 1979. Des de llavors, ha estat vinculat a la institució a través d’exposicions, projectes i col·laboracions que han contribuït a difondre i fer valdre la ceràmica contemporània. En reconeixement a esta trajectòria, l’Associació d’Amics del Museu li va concedir en 2024 el Premi a l’Excel·lència Professional, a proposta de la mateixa institució, que recentment ha incorporat dos obres de l’artista a les seues col·leccions permanents.
Sobre l’homenatge
L’acte l’ha inaugurat Jaume Coll Conesa, director del Museu, al costat de la presidenta de l’Associació d’Amics del Museu, Inmaculada Hernández-Mompó, i Javier Mestre, fill de l’homenatjat. A continuació, el catedràtic i crític d’art Román de la Calle ha oferit un perfil sobre la figura d’Enric Mestre i la seua aportació a l’art contemporani. La ceramista i investigadora Rafaela Pareja ha presentat la projecció Enric Mestre, la impronta del paisaje, dedicada a l’anàlisi de la seua obra i trajectòria. L’homenatge ha conclòs amb la projecció de l’audiovisual Enric Mestre, testimonios personales i un debat obert amb els assistents.
Amb este homenatge, el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí ha volgut reconéixer l’extraordinària contribució d’Enric Mestre al desenrotllament de la ceràmica artística contemporània, així com el seu paper decisiu en la formació de noves generacions de creadors i creadores, i en la projecció internacional de la ceràmica valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rafa Mir, condemnat a huit anys i mig de presó per agressió sexual
- El professorat denuncia que la Conselleria d’Educació pretén controlar el seu horari en juliol després de cinc setmanes de vaga
- El Canadà negocia el trasllat a València de belugues en captivitat per a evitar sacrificar-les
- Dos metgesses patixen una agressió per part d’un pacient a Xirivella en el tercer dia de vaga
- Última hora de l’estat de salut de Jorge Bellver: en estat molt greu després de ser operat d’un ictus
- Juan Roig invertix en la ‘start-up’ de rehabilitació física des de casa TRAK
- La parella de Pérez Llorca deixarà la Diputació de València després de la polèmica pel seu nomenament
- València Basket - FC Barcelona: dates, horari, televisió i entrades per a la final de la Lliga ACB