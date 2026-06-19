Camí a eleccions
Oltra i Rufián busquen la primera imatge d’unitat de l’esquerra
Els dos dirigents citen els principals partits progressistes en un assaig del front comú al qual apel·la l’aspirant a l’Ajuntament de València
Quan la còmica i actriu Maria Juan presente este divendres els dos protagonistes de l’acte, Gabriel Rufián i Mónica Oltra ja tindran una part del seu missatge exposat davant d’ells, asseguts i amb algun aplaudiment com a gest d’unió. A falta de les paraules que donen rima i contingut a les seues intencions de cara al cicle electoral que s’acosta, la imatge de les primeres files, les que solen tindre el cartell de reservat, ja serà de per si el compliment d’una part del discurs: tota l’esquerra alternativa valenciana congregada en un mateix espai.
Fonts de l’entorn d’Oltra eviten donar pistes de la direcció que prendrà la intervenció de l’exvicepresidenta, encara menys de la de Rufián, portaveu acostumat als girs de guió; encara que sí que anticipen idees relacionades amb “unir forces”, sense assenyalar si hi haurà cap concreció. No obstant això, la reformulació del flanc esquerre del tauler i la candidatura que es puga articular per a la batalla en les urnes és un elefant tan gran que no hi ha habitació que el continga; potser per això l’acte es farà en el Parc de Capçalera, a on s’espera una bona assistència.
I precisament en qui hi vaja hi ha una part important de l’objectiu de la cita. Sense comptar amb les complicacions de l’agenda o indisposicions d’última hora, l’àgora del jardí en els límits de València amb Mislata aglutinarà pràcticament tots els dirigents de les principals organitzacions de l’espai progressista de la Comunitat Valenciana, en el que podria ser una espècie d’assaig general del front comú que l’exvicepresidenta de la Generalitat ha esgrimit com a objectiu per a conformar la seua candidatura d’assalt a l’Ajuntament de València el maig de 2027, d’ací a poc més d’onze mesos.
La llista de convidats és una radiografia d’eixe full de ruta. Començant pels més pròxims, a l’acte acudiran els referents dels dos partits que conformen Compromís al costat d’Iniciativa PV: Més, del qual hi aniran, segons fonts de la formació, Joan Baldoví, Amparo Piquer i Papi Robles, i Verds, del qual hi assistiran els seus portaveus Natxo Serra i Paula Espinosa. Serà una manera de visibilitzar que la relació interna s’ha canalitzat després de posar data a l’assemblea en la qual Oltra quedarà ungida com a candidata de la coalició al Cap i Casal. També s’espera la presència de l’exalcalde Joan Ribó.
Fora del perímetre dels valencianistes apareix, lògicament, la cúpula autonòmica d’Esquerra Republicana del País Valenciana: Doménec Garcia i Júlia Andrés, companys de militància de Rufián, malgrat que este està en un moment convuls amb la direcció d’ERC. A ells se sumen les delegacions d’Esquerra Unida PV (amb els seus líders autonòmica i municipal, Rosa Pérez Garijo i Bernabé Aldeguer) i Podem, de qui s’espera la presència de la seua coordinadora valenciana, María Teresa Pérez, i de Pau Vivas, secretari de Cercles i Participació del partit a escala estatal.
Possibles confluències
Estos dos partits van conformar, en l’última convocatòria autonòmica i municipal de 2023, una candidatura conjunta (Unides Podem) que, no obstant això, es va quedar sense obtindre representació en les Corts i en la Casa Gran. Van ser 88.000 i 9.000 vots respectivament, el 3,5 i el 2,3 % de les paperetes, percentatges que, vista la complicació de l’espai progressista, seran més que necessaris, raó per la qual són els més citats entorn d’una futurible confluència, un element encara en discussió interna dins de Compromís i al qual miren la resta de formacions.
De moment, les invitacions tenen bon acolliment. “Tant Rufián com Oltra, igual que Irene Montero, connecten bé amb la gent, i cal escoltar”, admeten fonts de Podem abans d’un acte al qual acudixen amb l’expectativa de començar a “unir esforços i treballar conjuntament”. “Esperem que es puga avançar i començar a concretar una proposta per als valencians que il·lusione abans que condisca la frustració”, afigen fonts dels morats, que posen d’exemple la vaga educativa, un dels símbols de la lluita compartida que van reivindicar este dijous en el seu Consell Ciutadà Autonòmic.
Així mateix, fonts de la delegació autonòmica de Sumar PV també confirmen assistència a l’acte. Els magenta, encara amb un desplegament territorial baix, han reiterat en les últimes setmanes les seues crides a la unitat de l’espai progressista valencià en un moment complex internament a causa de les turbulències de la direcció estatal. Però l’aliança a la qual apel·la Oltra va més enllà de les sigles, per això entre els convidats hi ha sindicats, com CCOO PV i Intersindical, amb els quals es vol mostrar una capacitat per a sobrepassar els límits partidistes. Ara falta veure si el que diuen acaba convencent.
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