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La Societat d’Estudis Clàssics premia la Fundació Hortensia Herrero per la restauració de les restes del circ romà

L’entitat és reconeguda per integrar les restes de l’antic circ romà en el Centre d’Art Hortensia Herrero i fusionar història i avantguarda

Antic circ romà

Antic circ romà / Levante-EMV

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María Bas

València

La delegació valenciana de la Societat Espanyola d’Estudis Clàssics (SEEC) ha atorgat el seu màxim guardó anual a la Fundació Hortensia Herrero. Este reconeixement subratlla la labor de l’entitat en la recuperació i valoració de les restes del circ romà de València, un patrimoni fonamental que consolida la identitat i la cultura valencianes.

El premi destaca la sensibilitat que mostra la Fundació cap a tots els estrats de la història local. En un esforç excepcional, els vestigis de l’antic circ romà, que es van trobar en el subsol del Palau Valeriola, no només s’han preservat, sinó que han quedat integrats en el Centre d’Art Hortensia Herrero. Esta convivència entre el llegat clàssic i l’art contemporani internacional demostra que la història antiga i l’avantguarda artística poden dialogar en un mateix espai i, al mateix temps, enriquir l’experiència museística de manera extraordinària.

A més d’este reconeixement, la SEEC ha distingit, en el marc dels seus premis anuals, altres figures de la cultura clàssica. Entre els guardonats figuren Carmen Morenilla Talens i Vicente Bañuls Oller, este últim a títol pòstum. Els dos són considerats referents ineludibles i autèntics pilars en l’estudi del teatre grec i la seua transcendència en la cultura occidental. Les seues investigacions han deixat una petjada profunda en l’àmbit acadèmic i teatral.

L’empresa castellonenca Aurart també ha sigut guardonada pel seu treball de mediació cultural. Amb les seues dramatitzacions i visites teatralitzades, Aurart contribuïx a fer valdre les restes arqueològiques valencianes, a més de facilitar la seua comprensió i acostar la història a la ciutadania d’una manera viva i emocionant.

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