Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de CalorIncendio hoy Comunitat ValencianaPilar BernabéValencia Basket horarioBonoloto Valencianotas PAUFestivo 24 junio ValenciaAbuelo Ferran Torres
instagramlinkedin

L’oratge

Aemet avisa: arriba el pic de l’onada de calor a la Comunitat Valenciana amb fins a 40 graus en l’interior

Els valors més alts s’esperen este dilluns i dimarts

La Comunitat Valenciana afronta la primera onada de calor de la temporada

La Comunitat Valenciana afronta la primera onada de calor de la temporada

Fernando Bustamante

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

La Comunitat Valenciana està en alerta groga per temperatures altes des d’este dilluns al migdia. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) avisa que el pitjor d’este episodi càlid arribarà hui dilluns i demà dimarts, amb valors que superaran els 34 graus en el litoral.

Segons les dades facilitades per Aemet, serà a partir de dimecres quan es començarà a notar un lleuger descens de les temperatures, especialment en l’interior, i advertix: l’alleujament tèrmic a penes es notarà en el litoral.

Evolución de la temperatura media diaria esta ola de calor

Evolució de la temperatura mitjana diària esta onada de calor / Aemet

Si bé no s’estan registrant els valors extrems d’altres zones d’Espanya o Europa, les temperatures d’entre 33 i 34 graus en el litoral són molt altes per a una situació sense vent de ponent, segons expliquen en les seues xarxes socials.

Fins a 40 graus en l’interior

La calor s’intensificarà en l’interior de la Comunitat Valenciana, amb punts que fregaran els 40 graus de temperatura, especialment dimarts.

El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat va activar este diumenge l’avís de nivell groc per temperatures màximes en el litoral nord i l’interior nord de la província de València davant de l’episodi de calor prevista per als pròxims dies.

Noticias relacionadas

Risc alt d’incendis forestals

El risc d’incendis forestals este dilluns és alt en la pràctica totalitat de la Comunitat Valenciana. L’onada de calor i les altes temperatures que s’esperen per a estes jornades activen el nivell taronja (alt) de preemergència de risc d’incendis. Únicament s’exclou el litoral de València, que presenta risc mitjà-baix.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents