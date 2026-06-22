L’oratge
Aemet avisa: arriba el pic de l’onada de calor a la Comunitat Valenciana amb fins a 40 graus en l’interior
Els valors més alts s’esperen este dilluns i dimarts
La Comunitat Valenciana està en alerta groga per temperatures altes des d’este dilluns al migdia. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) avisa que el pitjor d’este episodi càlid arribarà hui dilluns i demà dimarts, amb valors que superaran els 34 graus en el litoral.
Segons les dades facilitades per Aemet, serà a partir de dimecres quan es començarà a notar un lleuger descens de les temperatures, especialment en l’interior, i advertix: l’alleujament tèrmic a penes es notarà en el litoral.
Si bé no s’estan registrant els valors extrems d’altres zones d’Espanya o Europa, les temperatures d’entre 33 i 34 graus en el litoral són molt altes per a una situació sense vent de ponent, segons expliquen en les seues xarxes socials.
Fins a 40 graus en l’interior
La calor s’intensificarà en l’interior de la Comunitat Valenciana, amb punts que fregaran els 40 graus de temperatura, especialment dimarts.
El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat va activar este diumenge l’avís de nivell groc per temperatures màximes en el litoral nord i l’interior nord de la província de València davant de l’episodi de calor prevista per als pròxims dies.
Risc alt d’incendis forestals
El risc d’incendis forestals este dilluns és alt en la pràctica totalitat de la Comunitat Valenciana. L’onada de calor i les altes temperatures que s’esperen per a estes jornades activen el nivell taronja (alt) de preemergència de risc d’incendis. Únicament s’exclou el litoral de València, que presenta risc mitjà-baix.
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