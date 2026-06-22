FUTBOL
Així estan els comptes en el grup H: Espanya té la paella pel mànec
Els de Luis de la Fuente, virtualment classificats ja, depenen de si mateixos per a passar com a primers de grup als setzens del Mundial
Finalitzada la segona jornada, i després de superar les males sensacions de la primera després de l’empat contra Cap Verd, la realitat és que Espanya està virtualment classificada per a la segona fase després de la golejada contra Aràbia, perquè els seus quatre punts li garantixen passar, en el pitjor dels casos, com una de les millors huit terceres.
Si s’imposa a l’Uruguai
No obstant això, té a la mà ser líder de grup o passar com a segona de grup també depenent del que faça en l’última jornada contra un Uruguai que ha decebut amb sengles empats contra Aràbia i Cap Verd. En estos moments, Espanya és primera de grup amb quatre punts, per davant de l’Uruguai i Cap Verd (dos) i tanca Aràbia (un). Si s’imposa a Guadalajara a la celeste, segella el lideratge, però, si empata, no ho assegura.
Si empata amb l’Uruguai
Les taules classifiquen matemàticament perquè serien cinc punts, pels tres de l’Uruguai. Aràbia no podria passar de quatre, però sí Cap Verd, que, en cas de guanyar, igualaria amb els de Luis de la Fuente, i, com que hi ha empat en enfrontament directe (0-0 en la primera jornada), passaria al goal-average. Espanya té un gran avantatge pel 4-0 a Aràbia. És a dir, perquè Espanya no siga líder empatant, Cap Verd ha de guanyar per cinc gols de renda a Aràbia.
Però hi ha una altra possibilitat. Que Espanya empate i Cap Verd guanye contra Aràbia per quatre, amb la qual cosa igualaria la diferència, però podria acabar amb més gols a favor que Espanya, següent criteri de desempat. I, en el cas de tindre també igualtat en els gols a favor, s’acudix al coeficient d’esportivitat: les targetes rebudes. I si també en eixe aspecte es registra empat, l’últim dels criteris de decisió és el rànquing FIFA, en el qual Espanya està clarament per damunt.
Si perd amb l’Uruguai
L’equip charrúa avançaria Espanya amb cinc punts i, si Aràbia i Cap Verd empaten, Espanya es mantindria segona. I en el cas de quedar tercera perquè perd amb l’Uruguai i Cap Verd guanya contra Aràbia, això no implica l’eliminació, perquè dels 12 tercers, se’n classifiquen 8, i tenint quatre punts i un goal-average que convida a pensar que serà positiu encara que caiguen contra els de Bielsa, seria quasi impossible que no ocupara una d’eixes huit places.
L’encreuament de setzens
Espanya es creuarà amb un rival del grup J: Argentina, Àustria, Jordània i Algèria. Si queda primera, com és ara, s’enfrontaria al segon. De moment, l’Argentina és primera després de superar Algèria (3-1), per davant d’Àustria, que va fer el mateix amb Jordània (3-1). Si queda segona, es creuarà amb la que guanye el grup i podria veure’s les cares amb els vigents campions del món. Si queda tercera, l’encreuament ja dependria del rànquing dels altres i els grups de procedència de cada un.
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