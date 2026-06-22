Bellreguard es consolida com a destinació de qualitat
Distingida com a Municipi Turístic de Singularitat de la Comunitat Valenciana, la localitat de la Safor aposta per un model de turisme responsable
Bellreguard ha fet un pas significatiu en la seua estratègia de posicionament turístic després de ser reconegut com a Municipi Turístic de Singularitat de la Comunitat Valenciana. Un distintiu que reforça la seua visibilitat en el mapa turístic autonòmic i que certifica l’aposta per un model basat en la sostenibilitat, la qualitat dels servicis i la gestió responsable del territori.
La localitat de la Safor ha sabut mantindre viva la seua identitat a través de les seues festes, el seu teixit associatiu i una gastronomia profundament vinculada al territori, configurant una experiència turística autèntica i pròxima. Tot això mantenint un fort ancoratge a la seua identitat.
En este context, Bellreguard afronta 2026 amb una mirada al passat a través de la commemoració dels 540 anys del Bellreguard dels Borja, una efemèride que convida el municipi a reflexionar sobre els seus orígens medievals per a comprendre el present i projectar el seu futur.
A més, l’Ajuntament treballa perquè els Pedacets, una festivitat que es remunta als anys trenta, siga declarada com a Bé de Rellevància Local.
Turisme lligat a la identitat local
La vinculació amb la mar i la qualitat del seu litoral ocupen també un lloc destacat en la seua identitat recent. Per exemple, en la nit de Sant Joan, el municipi celebra la tradicional hissada de banderes —Bandera Blava, Qualitur, Qualitat i Platja sense Fum—, un acte simbòlic que reivindica la qualitat de les aigües i el seu compromís per un model de platja cuidat i sostenible.
Així, Bellreguard reforça el seu perfil com a destinació que combina patrimoni, història i litoral, avançant cap a un turisme més equilibrat i lligat a la seua identitat local.
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