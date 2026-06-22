II Premis Turisme
Buñol, una destinació amb banda sonora pròpia
El Mà a Mà és el principal exponent d’un municipi que s’ha erigit com un referent del turisme musical
Parlar de Buñol és fer-ho d’un municipi que ha sabut convertir la música en una de les seues principals senyes d’identitat i en un poderós atractiu turístic. Més enllà del seu reconeixement internacional per la Tomatina, la localitat de la Foia de Bunyol ha construït durant dècades un sòlid projecte cultural entorn de l’activitat musical que hui la situa com un referent dins i fora de la Comunitat Valenciana. Una trajectòria que explica el seu reconeixement en els II Premis Turisme de Levante-EMV amb el guardó a la millor destinació turística musical.
La música forma part de l’ADN de Buñol. Poques poblacions de la seua grandària poden presumir de comptar amb una tradició bandística tan arrelada i amb dos societats musicals de prestigi internacional com la Societat Musical l’Artística i el Centre Instructiu Musical l’Harmònica. Les dos entitats, centenàries i profundament vinculades a la vida social del municipi, han contribuït a forjar una cultura musical que transcendix generacions i que es viu amb intensitat durant tot l’any.
El pes d’estes agrupacions ha convertit Buñol en un autèntic planter de músics i una destinació de referència per als amants de les bandes, la formació musical i els grans concerts. A això se suma una programació cultural constant que atrau visitants de diferents punts d’Espanya i de l’estranger, fet que genera un flux turístic que troba en la música una experiència diferenciadora i de qualitat.
Un dels grans exponents d’esta aposta és el festival internacional Mà a Mà, una cita que cada estiu congrega milers de persones i que constituïx un dels esdeveniments bandístics més importants del país. El singular enfrontament musical entre l’Artística i l’Harmònica convertix l’auditori de San Luis en un escenari únic a on l’excel·lència interpretativa, la passió i el sentiment local s’unixen per a oferir un espectacle difícil de trobar en altres destinacions.
La música també s’integra en el patrimoni, en les festes i en la imatge mateixa de la localitat. El visitant descobrix una població que respira cultura en els seus carrers, que presumix dels seus músics i que ha sabut utilitzar este llegat com a element de promoció turística. No es tracta únicament d’assistir a un concert, sinó de conéixer una comunitat que ha fet de la música una manera d’entendre la seua història i el seu present.
El premi a la millor destinació turística musical reivindica dècades d’esforç col·lectiu i reconeix un municipi que ha aconseguit una cosa a l’abast de molt pocs: convertir la música en un motiu per a viatjar, descobrir i tornar.
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