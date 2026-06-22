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Música

Burjassot celebra el XXI Festival de Música i Danses Tradicionals

El Grup de Danses l’Empalme i el Grup de Danses la Senyera organitzen un esdeveniment que va comptar amb la participació de grups de Montcada i Valladolid

Gran dansada de Burjassot al compàs de la Colla de Dolçaines i Percussió del Centre Artístic de Montcada

Gran dansada de Burjassot al compàs de la Colla de Dolçaines i Percussió del Centre Artístic de Montcada / V. R. S. / LEV

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Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

El barri de l’Empalme de Burjassot va acollir, dissabte passat a la vesprada, un any més, l’arribada de l’estiu amb la celebració del Festival de Música i Danses Tradicionals.

En la seua vint-i-unena edició, la trobada del folklore, organitzada pel Grup de Danses l’Empalme de la Falla Mariano Benlliure de Burjassot i el Grup de Danses la Senyera de València —com a amfitrions—, amb la col·laboració de l’Ajuntament burjassoter, va tindre com a convidats la Colla de Dolçaines i Percussió del Centre Artístic Musical de Montcada (l’Horta) i l’Asociación Folclórica Coros y Danzas Pilarica de Valladolid.

Gran dansà

Una gran dansà, protagonitzada per les quatre entitats participants i part del públic que s’hi va sumar, va culminar el XXI Festival de Música i Danses Tradicionals. En este ball que tancava els actes la banda sonora la va posar la Colla de Montcada.

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Com cada any, l’esdeveniment va comptar amb la presència de les falleres majors i dels presidents de la Federació de Falles de Burjassot, acompanyats d’una representació municipal.

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