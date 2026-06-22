Música
Burjassot celebra el XXI Festival de Música i Danses Tradicionals
El Grup de Danses l’Empalme i el Grup de Danses la Senyera organitzen un esdeveniment que va comptar amb la participació de grups de Montcada i Valladolid
El barri de l’Empalme de Burjassot va acollir, dissabte passat a la vesprada, un any més, l’arribada de l’estiu amb la celebració del Festival de Música i Danses Tradicionals.
En la seua vint-i-unena edició, la trobada del folklore, organitzada pel Grup de Danses l’Empalme de la Falla Mariano Benlliure de Burjassot i el Grup de Danses la Senyera de València —com a amfitrions—, amb la col·laboració de l’Ajuntament burjassoter, va tindre com a convidats la Colla de Dolçaines i Percussió del Centre Artístic Musical de Montcada (l’Horta) i l’Asociación Folclórica Coros y Danzas Pilarica de Valladolid.
Gran dansà
Una gran dansà, protagonitzada per les quatre entitats participants i part del públic que s’hi va sumar, va culminar el XXI Festival de Música i Danses Tradicionals. En este ball que tancava els actes la banda sonora la va posar la Colla de Montcada.
Com cada any, l’esdeveniment va comptar amb la presència de les falleres majors i dels presidents de la Federació de Falles de Burjassot, acompanyats d’una representació municipal.
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