Castelló, en alerta: sis incendis en només unes hores en una jornada de risc alt per foc
Emergències ha mobilitzat mitjans terrestres, aeris i unitats helitransportades en diversos avisos de vegetació a Nules, Borriana, Santa Magdalena de Pulpis, Vinaròs, Benlloc i Benicarló
La província de Castelló ha encadenat, este dilluns, una successió d’incendis de vegetació en només unes hores, en una jornada marcada pel nivell alt de preemergència per risc d’incendis forestals en pràcticament tota la Comunitat Valenciana. Segons la informació traslladada per Emergències i els consorcis de bombers, els avisos s’han concentrat en diferents municipis de la província, amb mobilització de mitjans terrestres, aeris i unitats de bombers forestals.
La situació es produïx en un dia en què el risc d’incendis forestals s’ha situat en nivell alt en tota la Comunitat Valenciana, excepte en el litoral de València. A més, per a esta jornada hi havia programats vols de vigilància aèria preventiva d’acord amb les directrius del Pla especial d’incendis forestals, el PEIF.
Un dels avisos que ha rebut el Centre de Coordinació d’Emergències ha sigut el d’un incendi de vegetació a Nules. Per a este foc s’ha mobilitzat una unitat helitransportada de Bombers Forestals de la Generalitat, un mitjà aeri i una dotació de Bombers Dipcas. Emergències ha advertit, a més, que el fum de l’incendi estava afectant la circulació en l’AP-7.
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També a Castelló s’ha comunicat un incendi de vegetació a Borriana. En este cas, el dispositiu mobilitzat ha inclòs dos unitats terrestres de Bombers Forestals de la Generalitat i dos autobombes. La Policia Local es trobava en la zona afectada.
Un altre dels focus s’ha localitzat a Santa Magdalena de Pulpis. L’avís inicial de l’incendi ha mobilitzat unitats terrestres de Bombers Forestals, una autobomba i un mitjà aeri. Posteriorment, l’actualització de mitjans ha elevat el dispositiu a dos unitats terrestres i una unitat helitransportada de Bombers Forestals, una autobomba i un mitjà aeri. Bombers Dipcas ha informat, a més, que el foc s’havia declarat al costat d’una granja i afectava un cultiu abandonat. En la intervenció han participat una dotació del consorci provincial, tres unitats de Bombers Forestals —una d’estes helitransportada—, un helicòpter i un coordinador forestal.
La cadena d’avisos també ha arribat a la zona de la Muntanyeta de Vinaròs, a on Bombers Dipcas ha informat de la mobilització d’una dotació del consorci, quatre unitats de Bombers Forestals —una d’estes helitransportada—, dos mitjans aeris de la Generalitat, concretament un helicòpter i un avió, i un coordinador forestal. Este foc és un dels que més preocupa actualment, perquè s’hauria declarat en una zona forestal.
A Benlloc, efectius del parc de Plana Alta de Bombers Dipcas i una unitat de Bombers Forestals han treballat en l’extinció de l’incendi d’un camió en la CV-156, que també ha afectat la vegetació confrontant. El foc s’ha propagat a la vegetació d’un camp de cultiu abandonat pròxim, a on també han intervingut dos unitats de Bombers Forestals. Este incendi, per sort, ja està extingit.
L’últim dels avisos comunicats correspon a Benicarló, al Puig de la Nau. El Centre de Coordinació d’Emergències ha rebut l’avís i ha mobilitzat tres unitats terrestres i una unitat helitransportada de Bombers Forestals de la Generalitat, una autobomba, un mitjà aeri, diverses dotacions de Bombers Dipcas i un agent mediambiental. La Policia Local també es trobava en la zona afectada.
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