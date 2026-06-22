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Reunió

Els tallers demanen ajudes per a adaptar el seu negoci al cotxe elèctric

La patronal del sector es reunix amb la Generalitat per a reclamar mesures contra l’intrusisme

Assistents a la reunió en la Generalitat

Assistents a la reunió en la Generalitat / Levante-EMV

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Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

Els tallers de reparació d’automòbils volen que l’Administració valenciana els ajude a adaptar-se a la nova mobilitat, que suposa la progressiva expansió del cotxe elèctric al mateix temps que estos conviuen amb els de combustió i els híbrids. Són tecnologies diferents i requerixen equipaments múltiples per a poder atendre les reparacions.

La patronal del metall Femeval i les associacions de tallers de reparació d’automòbils de València (Fevauto), Alacant (Atayapa) i Castelló (Astrauto) s’han reunit amb la Direcció General d’Indústria de la Generalitat per a demanar eixes ajudes, a més de mesures específiques contra l’intrusisme professional i els tallers alegals, segons han informat estes entitats en un comunicat.

Esforç

La nota apunta que “l’activitat dels tallers de reparació de vehicles requerix un major esforç inversor en maquinària, equipament, formació i tecnologia per les característiques d’un parc automobilístic cada vegada més complex i electrificat. A més, de la modernització dels tallers depén la seguretat viària. Amb la nova mobilitat, l’equipament dels tallers és diferent i han d’adaptar-se tècnicament i en molt curt espai de temps; en cas contrari, no podran atendre els nous tipus de vehicles que ja circulen pels nostres carrers, i es veuran abocats al tancament”.

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Un taller en una imatge d’arxiu / JM LÓPEZ

Quant a l’intrusisme, les citades associacions han proposat a la Generalitat recuperar un sistema d’identificació més detallat per als tallers autoritzats, de manera que la placa acreditativa no només certifique la seua autorització, sinó que també especifique els servicis i treballs que cada establiment està habilitat per a realitzar.

Nova encunyació

Així mateix, han plantejat instaurar de nou l’encunyació oficial que acreditava l’autenticitat d’estes plaques. Segons han explicat els representants empresarials, esta mesura “contribuiria a dificultar la falsificació de distintius, reforçar el control sobre activitats irregulars i oferir més garanties a les persones consumidores”. En esta mateixa línia, s’ha sol·licitat el suport de la Generalitat a les propostes de modificació del reial decret que regula l’activitat dels tallers i que actualment estan consensuant les patronals nacionals del sector.

Qualificació

Entre les mesures plantejades hi ha l’exigència d’una qualificació mínima per a exercir l’activitat i la recuperació de la figura del responsable de taller, dos elements que contribuirien a combatre l’intrusisme i garantir la professionalització del sector. Així mateix, la reforma preveu la digitalització dels tràmits administratius, amb l’objectiu d’adaptar la regulació a la realitat actual dels tallers i agilitzar la gestió dels procediments.

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Segons Femeval, “la Generalitat ha mostrat el seu suport a les mesures dirigides a combatre l’intrusisme professional. Quant a les ajudes específiques per al sector, l’Administració es compromet a analitzar-ne la viabilitat”.

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