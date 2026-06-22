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Les Fogueres celebren la seua primera sessió d’ofrena amb molts fallers i horaris (encara) sostenibles

El cens de la festa alacantina encara permet que la desfilada siga per un carrer, sis hores per dia, i amb una àmplia comitiva de convidats, tot això inimaginable en Falles

Primera sessió de l’ofrena en les Fogueres d’Alacant amb molta presència fallera

Primera sessió de l’ofrena en les Fogueres d’Alacant amb molta presència fallera

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Primera sesión de la Ofrenda en las Hogueras de Alicante con mucha presencia fallera /

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Alacant encara pot permetre’s el luxe de tindre una ofrena racional si ens atenim als horaris fallers. És veritat que tot just passava la mitjanit quan va acabar el festeig, però això és prou prompte en termes de la ciutat de València. Els censos en les Fogueres encara poden permetre’s, a més, desfilar per un únic carrer i tindre una comitiva d’entitats convidades més que abundant —juntes locals, per exemple, hi acudien amb els càrrecs representatius al complet, falleres majors i corts juntament amb festes germanes i cases regionals— sense perdre el sentit comú.

A Alacant es desfila per cens, i l’horari, a més, és molt més suau: comença a les sis de la vesprada —pretendre fer-ho abans, amb les altes temperatures, és del tot desaconsellable—. La desfilada de foguerers i barraquers i músics es completa amb la presència més que notable de convidats, i no només eixes juntes locals, sinó de comissions de falla agermanades amb comissions de fogueres, els càrrecs representatius de les quals també hi participen, en justa correspondència amb el que succeïx després al març.

La comitiva fallera s’estrena a Alacant amb la mascletà de Mediterráneo

La comitiva fallera s’estrena a Alacant amb la mascletà de Mediterráneo

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La comitiva fallera se estrena en Alicante con la mascletà de Mediterráneo /

Torn de Marta i la cort infantil

L’ambaixada fallera va centrar el protagonisme, lògicament, en les infantils, ja que en esta primera jornada és la bellea infantil qui tanca el festeig en la cocatedral de Sant Nicolau. Així, Marta Mercader i la cort infantil van ser les últimes abans de la representació de la ciutat amfitriona. A la fallera major, en este cas, li toca estar en la tribuna de convidats.

Carmen, Marta i la cort infantil visiten la foguera Sèneca-Autobusos

Carmen, Marta i la cort infantil visiten la foguera Sèneca-Autobusos

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Carmen, Marta y la corte infantil visitan la hoguera Seneca-Autobusos /

Pregària contra les guerres

A les onze i mitja és quan començava la part litúrgica amb l’entrega de les flors de les comitives davant de la imatge de la Mare de Déu del Remei, la pregària de la bellea infantil, Leire Arellano, que va demanar “pels xiquets malalts i els que se senten sols, i perquè acaben les guerres i que els xiquets puguen viure sense por i no els falte una família i una escola”.

A mitjanit quasi en punt havia acabat la primera sessió després de cantar-se els himnes. Com comença a ser un costum, l’ambaixada valenciana —fallera major i cort— procuren aprendre’s i cantar l’himne de les Fogueres en senyal de cortesia.

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Este dilluns es completarà el festeig. L’ofrena se celebra el primer i segon dels quatre dies grans (equivalen al 16 i 17 de març) perquè la següent nit és la de la desfilada folklòrica internacional.

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