Pérez Llorca demana les urnes després de la condemna a Ábalos: “És el principi de la fi del ‘sanchisme’. No queda més opció que convocar eleccions”
El president assegura que la sentència “representa el modus operandi” del PSOE: “S’ha demostrat que venien a aprofitar-se de les institucions”
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha assegurat que la condemna del Suprem a l’exministre socialista José Luis Ábalos i a Koldo García a 24 i 19 anys de presó, respectivament, per delictes relacionats amb la corrupció suposa, “ara sí”, el “principi de la fi del ‘sanchisme’ a Espanya i a la Comunitat Valenciana”. El cap del Consell ha instat Pedro Sánchez, seguint el camí del seu president nacional, Alberto Núñez Feijóo, a avançar les eleccions generals per a “posar fi a este malson”.
Pérez Llorca, en unes declaracions remeses per la Generalitat, ha tractat d’unir Ábalos amb l’actual líder del PSPV, Diana Morant. L’exministre va ser número dos de la llista del PSOE al Congrés per València, que va encapçalar Morant, i això ha valgut al cap del Consell per a recalcar eixa proximitat, ja que situa Ábalos com a “mà dreta” de la secretària general del PSPV i també de Sánchez.
Amb tot, i també en la mateixa línia que Feijóo, ha insistit en la necessitat de convocar eleccions, però sense mencionar la moció de censura. “Hui assistim, ara sí, al principi de la fi del ‘sanchisme’ a Espanya i a la C. Valenciana. A Pedro Sánchez no li queda més opció que convocar eleccions i posar fi a este malson”, ha reclamat.
El president ha indicat que la sentència “representa el modus operandi del PSOE a Espanya i a la C. Valenciana” i “parla per si sola”, ha dit, recordant els 24 anys de presó imposats a Ábalos. “Quan es va donar la moció de censura contra Rajoy, el ponent va ser Ábalos i va estar fonamentada en la corrupció. El PSOE volia vindre a canviar les coses i s’ha demostrat que volia aprofitar-se de les institucions i traure profit propi”, ha recriminat.
El popular ha ressaltat un altre aspecte que li “preocupa molt”: les crítiques del PSOE a la judicatura. “El PSOE no ha canviat d’actitud. A cada imputació, els socialistes ixen a qüestionar els jutges o la justícia”, ha assenyalat centrant el tir de nou en Morant. Ha acusat la ministra i líder del PSPV de “posar en qüestió els jutges”. I el PSOE de “no demanar perdó, no assumir la seua responsabilitat i continuar defenent el que resulta indefensable”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detinguts dos xiquets a Foios per entrar armats amb un ganivet i un bat en el seu institut
- Rafa Mir, condemnat a huit anys i mig de presó per agressió sexual
- El professorat denuncia que la Conselleria d’Educació pretén controlar el seu horari en juliol després de cinc setmanes de vaga
- Dos metgesses patixen una agressió per part d’un pacient a Xirivella en el tercer dia de vaga
- Juan Roig invertix en la ‘start-up’ de rehabilitació física des de casa TRAK
- La parella de Pérez Llorca deixarà la Diputació de València després de la polèmica pel seu nomenament
- Oltra i Rufián busquen la primera imatge d’unitat de l’esquerra
- València Basket - FC Barcelona: dates, horari, televisió i entrades per a la final de la Lliga ACB