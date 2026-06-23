Arbres per a la Raiosa, asfalt per a Orriols
L’Ajuntament adjudica contractes per a generar escocells nous en barris com la Raiosa, amb dèficit històric de massa arbòria, però resol el contracte formalitzat en 2023 a Orriols per a plantar exemplars nous després d’anys de tramitació infructuosa
El creixement de la massa arbòria a València té un repartiment desigual. Alguns barris gaudixen d’àmplies zones d’ombra mentres uns altres reclamen insistentment un poc de verd sense que el seu lament trobe eco en l’Administració. A més, dins dels barris més pobres en termes de patrimoni vegetal —la desigualtat coincidix ocasionalment amb el poder adquisitiu dels veïnats— també n’hi ha que ixen millor parats en les polítiques impulsades per la Regidoria de Parcs i Jardins, en mans de Vox.
En uns pocs dies, l’Ajuntament ha adjudicat, mitjançant contracte menor, el subministrament i la plantació d’arbratge per a la reposició d’escocells buits en barris com Poblats Marítim, la Petxina, Sant Antoni, Montolivet o la Raiosa, tots en el marc dels pressupostos participatius VLC Decidim.
Especialment significatiu és el contracte per a l’últim barri, a on s’han iniciat els tràmits per a la generació d’escocells nous i la plantació d’arbratge en l’entorn del carrer Uruguai, així com la instal·lació de reg, amb un import de 15.125 euros (IVA inclòs) i tres mesos de termini.
Cal recordar que, segons el Pla verd i de la biodiversitat elaborat per l’anterior govern municipal, este barri de 16.000 habitants compta amb 2,2 arbres per cada 100 veïns i una superfície verda total de 0,6 m² per persona, malgrat que l’OMS recomana un mínim de 10 m². El mateix informe assenyala que la Raiosa, en conseqüència, presenta una cobertura arbòria escassa: és el barri amb menys arbres de tota la ciutat.
L’associació veïnal Cuidem la Raiosa fa anys que lamenta esta situació i, durant la Capitalitat Verda de la ciutat, van intentar incrementar la seua dotació verda mitjançant reunions amb diferents representants d’esta capitalitat, sense èxit. Ara, passada ja la distinció, l’Ajuntament posa en marxa el pla per a dotar d’arbres els barris i reparar esta carència històrica d’este veïnat situat al sud-oest de la ciutat.
En el costat contrari, l’Ajuntament acaba de resoldre el contracte adjudicat a la mercantil Activa Parques y Jardines, SL per a l’execució de les obres de creació d’escocells i plantació d’arbratge en els carrers Pare Viñas, Daroca i Sant Joan Bosco, del barri d’Orriols, per la demora injustificada en la comprovació del replanteig per causa imputable a l’Administració.
L’execució d’estes obres es va adjudicar l’1 de juny de 2023 i el contracte es va formalitzar el 8 de juny. Més tard, el 23 de novembre, es va adjudicar el contracte de direcció facultativa de l’obra. I el 12 de desembre, en una reunió entre la mercantil adjudicatària de l’obra, l’encarregada de la direcció i els servicis municipals, es va detectar que s’anava a actuar sobre una àrea de vigilància arqueològica no tinguda en compte per a la redacció del projecte, per la qual cosa es va decidir consultar amb la Secció d’Intervenció Arqueològica Municipal del Servici de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de València la necessitat de redactar un projecte d’intervenció arqueològica.
Cronologia d’un fracàs
A partir d’eixe moment es van fer els informes preceptius d’intervenció arqueològica; el 28 de maig de 2024 es va presentar sol·licitud d’autorització d’intervenció a la Direcció Territorial de Cultura de la Conselleria de Cultura; el 13 d’agost de 2025, a la vista del temps transcorregut, els servicis municipals van demanar informació sobre l’estat de la tramitació o poder continuar amb l’actuació paralitzada; el 19 de setembre del mateix any es va rebre finalment l’autorització arqueològica i es va notificar a l’empresa; el 23 d’octubre, l’empresa va presentar una instància per a sol·licitar la resolució del contracte per demora excessiva i va demanar una indemnització; l’11 de novembre, l’empresa va rebutjar l’acta de replanteig per considerar-la extemporània i improcedent; el 12 de febrer de 2026 es va aprovar iniciar les actuacions per a resoldre formalment el contracte; i ja el mes de juny s’ha firmat la resolució definitiva que cancel·la el contracte i reconeix una indemnització a l’empresa de 2.255 euros.
Ocorre que els veïns d’Orriols fa quatre anys que estan demanant els 130 arbres que els van prometre —exemplars de les espècies Prunus, Chanticleer, Quercus, variegata, Tamarix gallica o cumquat— concebuts per a mitigar les altes temperatures, modificar radicalment el paisatge i ajudar a pacificar el barri, més acostumat a les males que a les bones notícies.
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