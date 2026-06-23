El comerç de Gandia rebutja ampliar la zona turística al nucli urbà
El Consell Local del Comerç aprova, per 10 vots a favor i 2 en contra, un dictamen en el qual rebutja la mesura que estudia la Generalitat
El Govern local presentarà al·legacions en contra d’obrir els diumenges i festius en tota la ciutat a l’estiu, per Setmana Santa i per Pasqua
El Consell Local del Comerç de Gandia, reunit ahir a la vesprada, va aprovar, per 10 vots a favor i 2 en contra, un dictamen en el qual rebutja ampliar la zona de gran afluència turística (ZGAT) al nucli urbà de la ciutat. Es tracta d’una mesura que estudia la Generalitat, tenint en compte peticions de grans superfícies i el nombre de “vivendes no principals”, o de segona residència, que hi ha en el terme municipal.
La ZGAT s’aplica solament al Grau i a la platja, i implica llibertat horària els diumenges i festius durant l’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre) i també per Setmana Santa i per Pasqua. Davant de les intencions de la Generalitat, que ja ha demanat un informe a l’Ajuntament, el Govern local va decidir, en primer lloc, reunir el Consell Local del Comerç.
En este òrgan estan representats els representants polítics, les associacions del xicotet comerç, les grans superfícies i el conjunt d’agents econòmics vinculats a l’activitat comercial de Gandia. En la reunió es van analitzar les implicacions de la proposta i es va recaptar l’opinió dels sectors afectats, abans de la votació. No obstant això, es tracta d’un fòrum consultiu el dictamen del qual no és vinculant ni per a l’Ajuntament ni per a la Generalitat.
De manera paral·lela, el Govern local prepara al·legacions en contra, a les quals adjuntarà este dictamen, i, a més, encarregarà a la Universitat de València un diagnòstic sobre el comerç urbà. L’última paraula en matèria d’horaris comercials la té la Generalitat.
Reaccions
La regidora de Comerç, Elena Moncho, va assenyalar que “des de l’Ajuntament respectem este resultat, que traslladarem a la Generalitat, en defensa d’un model comercial equilibrat i consensuat”.
Per la seua banda, el Grup Municipal del PP va enviar un comunicat de premsa en el qual la regidora Silvia Riera recorda el vot en contra d’ampliar la ZGAT per part dels populars i assenyala que “sempre hem estat al costat dels nostres comerciants i hem tornat a demostrar-ho, perquè són ells els qui mantenen obertes les persianes cada dia, els qui creen riquesa i els qui donen personalitat als nostres carrers”.
A Oliva, a on ja van superar esta fase d’al·legacions, sense èxit per a l’Ajuntament ni per al comerç minorista, la Generalitat va resoldre recentment ampliar la ZGAT, i, des del cap de setmana passat, els comerços tenen plena llibertat horària durant el període estival i de Setmana Santa i Pasqua que marca esta normativa.
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