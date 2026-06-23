Infància martiritzada
Una comissió de l’ONU acusa Israel de genocidi i crims de guerra continuats contra xiquets a Gaza i Cisjordània
En xifres, l’informe registra almenys 20.179 xiquets morts i 40.000 ferits a Gaza entre octubre de 2023 i octubre de 2025. Això representa aproximadament el 30 % del total de víctimes mortals en el conflicte, una proporció superior a la d’anteriors ofensives israelianes
La Comissió Internacional Independent d’Investigació de l’ONU per als territoris palestins ocupats ha presentat, este dimarts, un altre informe devastador sobre el continuat horror que viuen els xiquets palestins. De fet, les seues conclusions no es limiten a descriure una catàstrofe humanitària, sinó que assenyalen que les autoritats i forces de seguretat israelianes continuen atacant “deliberadament” menors palestins, en un patró que, segons els investigadors, podria constituir genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra.
“A l’atacar xiquets, Israel està atacant la pròpia capacitat del poble palestí per a existir i determinar el seu futur”, ha dit Srinivasan Muralidhar, president de la comissió, durant la presentació del document a Ginebra. “L’evidència mostra que els xiquets palestins han sigut deliberadament atacats i assassinats per les forces de seguretat israelianes”, ha argumentat. Afig, a més, que, fins i tot després de l’alto el foc d’octubre de 2025, els menors han continuat sent víctimes d’assassinats i lesions greus.
Una acusació, esta, que ocupa bona part de les prop de 100 pàgines del document, però no és l’única conclusió rellevant. Al llarg de l’informe, els investigadors descriuen una realitat menys visible però igual de greu: les conseqüències acumulades després d’anys de guerra, desplaçaments forçosos i privacions que han afectat tota una generació de xiquets palestins.
Per això, el text no es limita a denunciar el que han patit els menors morts. També documenta detencions, tortures i altres formes de maltractament, inclosa violència sexual en centres de detenció, a més de famílies separades, milers d’òrfens i una infància exposada de manera continuada a la fam, la destrucció i el col·lapse de l’entorn quotidià.
Les xifres de l’horror
En xifres, l’informe registra almenys 20.179 xiquets morts i 40.000 ferits a Gaza entre octubre de 2023 i octubre de 2025. Això representa aproximadament el 30 % del total de víctimes mortals, una proporció superior a la d’anteriors ofensives israelianes. A estes xifres se sumen dades addicionals: el 97 % de les escoles i el 95 % de les universitats estan destruïdes, a més de 213 xiquets assassinats i 1.665 arrestats tan sols a Cisjordània (ja que no hi ha registres per a Gaza).
Els investigadors subratllen també les conseqüències a llarg termini. S’estima que al voltant de 10.000 menors viuen amb lesions permanents, incloses amputacions, danys medul·lars o lesions cerebrals, la qual cosa suposa una càrrega sanitària i social d’enorme magnitud. A això s’afig el fet que els atacs contra hospitals, maternitats i unitats neonatals han afectat directament la supervivència de nounats i han incrementat els riscos durant l’embaràs i el part, segons han documentat els experts.
L’educació ocupa un altre dels eixos del document. La destrucció d’escoles i centres d’acolliment, juntament amb les interrupcions constants de l’ensenyança, han privat centenars de milers de xiquets d’una escolarització estable durant llargs períodes. Segons la comissió, la pèrdua no pot mesurar-se només en termes acadèmics, sinó també en l’impacte sobre el desenrotllament emocional, la socialització i la construcció d’una vida futura.
“Psique ocupada”
En esta línia, la imatge que emergix de l’informe no és la d’una emergència puntual, sinó la d’un procés prolongat les conseqüències del qual podrien estendre’s durant dècades. Els investigadors conclouen que els danys físics i psicològics acumulats són, en gran manera, irreversibles. “Encara que les bombes i les armes callen a Gaza i Cisjordània, els xiquets palestins no es recuperaran de la nit al dia”, ha advertit Muralidhar, que subratlla la profunditat del dany en la salut mental infantil.
La comissió introduïx, a més, el concepte de “psique ocupada” per a descriure un estat psicològic modelat per anys de conflicte, incertesa i absència de perspectives. Este dany, advertix l’informe, no és només individual, sinó que pot convertir-se en una herència transgeneracional del trauma. Les conclusions del document pot ser que tinguen algun recorregut polític i jurídic en el futur. De moment, Israel ha rebutjat reiteradament les acusacions i ha qüestionat la imparcialitat de la comissió.
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