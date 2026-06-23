Ferran Torres fa història: el valencià amb més partits amb la selecció espanyola
El davanter de Foios va superar Albiol en el partit contra l’Aràbia Saudita i iguala Puchades en xocs disputats en un mundial
Ferran Torres ha arribat, després de participar en el xoc en el qual Espanya es va imposar 4-0 a l’Aràbia Saudita, al seu partit número 59 amb la selecció espanyola de futbol. El de Foios supera Raúl Albiol com el jugador valencià amb més partits disputats amb el combinat nacional. El davanter de l’Horta va entrar com a suplent durant el partit en el qual fins i tot va arribar a anotar un gol, però que no va pujar al marcador per estar en posició antireglamentària. El jugador també iguala Antonio Puchades com el valencià amb més partits disputats en un mundial, amb un total de mitja dotzena de participacions.
L’exvalencianista ha participat en un total de 32 gols amb la selecció, que es dividixen en 24 gols i 8 assistències, des del seu debut en 2020. Ha anotat en les tres competicions importants que ha disputat: Copa del Món, amb dos dels set gols que li van caure a Costa Rica en l’edició de 2022; Eurocopa, contra Eslovènia i Croàcia en 2021 i contra Albània en 2024, i Nations League, amb set gols que es dividixen entre Ucraïna (1), tres dies després del seu debut, i Alemanya (3) en 2020, Itàlia (2) en 2021 i Suïssa (1) en l’edició de 2024.
Ferran i la selecció
El jugador valencià va debutar amb la selecció el 3 de setembre de 2020, contra la selecció alemanya, a Stuttgart, un partit que acabaria empatat a un. Des de llavors, s’ha convertit quasi en un fix per a la selecció espanyola, tant per a Luis Enrique, en el seu moment, com per a Luis de la Fuente. Set han sigut les convocatòries que s’ha perdut des del seu debut, quatre d’estes per lesió i una per estar en estat de recuperació per apendicitis. Amb el combinat nacional, el futbolista de Foios ha aconseguit alçar una Eurocopa i va participar en la fase de grups de la Nations League que va guanyar Espanya en 2023, tot i que no va ser convocat per a la fase final.
A més, iguala també Antonio Puchades com el jugador valencià que ha disputat més partits en la Copa del Món. El ‘6’ de Sueca (1925) va disputar sis partits durant el Mundial de 1950, en el qual va ser guardonat amb el premi a millor migcampista del torneig i va aconseguir un quart lloc després de perdre contra el Brasil i Suècia. El de Foios, nascut l’any 2000, porta, amb l’encontre contra l’Aràbia Saudita, els mateixos partits que Puchades, amb la diferència que es dividix en dos mundials, el de Qatar 2022 i el que s’està jugant ara. Els sis partits de l’exjugador de Sueca són una xifra que molt probablement acabarà superant l’ara jugador de l’FC Barcelona durant este campionat.
Els 24 gols anotats pel davanter centre el posicionen com una de les figures més anotadores de la selecció. Actualment, el lloc número 10 porta el seu nom, per davant de figures com Sergio Ramos o Alfredo Di Stéfano. Està a tan sols dos gols de Butragueño i a tres de Morientes, figures que acabarà atrapant. No obstant això, encara està a onze gols de David Silva, jugador que guarda la quinta plaça, i a 35 gols d’igualar David Villa com a màxim golejador de la selecció. Un rècord quasi impossible d’aconseguir.
Altres valencians
A més del jugador de Foios, són uns quants els valencians que han disputat partits amb la selecció absoluta de la selecció. A Ferran Torres i Albiol se suma també David Albelda com el tercer valencià amb més partits disputats amb la selecció, amb 51, per davant de Juan Manuel Asensi i Vicente Rodríguez, que completen el top cinc amb 41 i 38 partits, respectivament. La resta del top 10 de valencians l’integren Guillermo Amor (37), Antonio Maceda (36), Roberto Fernández (29), Miguel Tendillo (27) i Enrique Saura (23). A excepció d’Asensi, Amor i Maceda, tots estos jugadors van passar per les files del València CF.
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