La Generalitat injecta uns altres 500.000 euros al Consorci de Museus per al manteniment del Centre del Carme
La injecció finançarà la climatització, els ascensors, l’electricitat i altres servicis del Centre del Carme, una operació que ja es va produir el passat exercici i que es du a terme en un context de pressupostos autonòmics prorrogats
La Generalitat ha aprovat una modificació pressupostària per a transferir 500.000 euros addicionals al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de cobrir gastos de funcionament i manteniment del Centre del Carme. L’acord, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), autoritza el trasllat de 500.000 euros des d’una partida del Programa de patrimoni artístic, museus i arts plàstiques, de qui depén el Consorci, a la línia de finançament destinada a la institució. Amb esta operació, la dotació de la transferència autonòmica passa de 5,28 a 5,78 milions d’euros.
Segons la resolució, el Consorci havia traslladat a la Generalitat la necessitat d’incrementar el seu pressupost per a afrontar tant el desenrotllament del seu pla anual d’activitats com diversos gastos extraordinaris de manteniment d’instal·lacions patrimonials, tots relacionats amb el funcionament diari de l’immoble.
La quantia es destinarà fonamentalment al manteniment general del Centre del Carme, un complex històric de prop de 15.000 metres quadrats, dels quals uns 5.000 estan dedicats a espais expositius. Entre els gastos previstos figuren treballs de climatització, ascensors, lampisteria, electricitat i altres actuacions ordinàries necessàries per a garantir el funcionament diari del centre, obert al públic amb diverses exposicions.
No es tracta d’una partida destinada a obres de rehabilitació o restauració patrimonial, ja que estes intervencions compten amb finançament específic al marge d’esta modificació pressupostària, com ocorre amb l’actuació prevista en la Sala Ferreres, la qual s’adequarà amb una climatització i il·luminació apropiades per a una sala museística, tal com va publicar este diari.
Segona injecció
L’operació suposa, a més, el segon exercici consecutiu en el qual la Generalitat recorre a una modificació de crèdit per a reforçar econòmicament el Consorci de Museus. L’acord aprovat pel Consell incrementa tant els ingressos com els gastos de l’entitat en 500.000 euros.
La modificació es produïx en un exercici marcat per la pròrroga dels comptes autonòmics de 2025. La Generalitat continua executant uns pressupostos prorrogats mentres culmina la tramitació dels comptes de 2026, una circumstància que ha obligat a realitzar diversos ajustos de crèdit per a adaptar determinades partides a les necessitats reals de l’exercici.
En la resolució s’assenyala que els recursos transferits procedixen de crèdits disponibles dins del mateix programa pressupostari i que la seua reassignació no afecta els objectius previstos per la Conselleria de Cultura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detinguts dos xiquets a Foios per entrar armats amb un ganivet i un bat en el seu institut
- El professorat denuncia que la Conselleria d’Educació pretén controlar el seu horari en juliol després de cinc setmanes de vaga
- Dos metgesses patixen una agressió per part d’un pacient a Xirivella en el tercer dia de vaga
- Castelló, en alerta: sis incendis en només unes hores en una jornada de risc alt per foc
- Juan Roig invertix en la ‘start-up’ de rehabilitació física des de casa TRAK
- La parella de Pérez Llorca deixarà la Diputació de València després de la polèmica pel seu nomenament
- Oltra i Rufián busquen la primera imatge d’unitat de l’esquerra
- Dia de l’Orgull avançat, reivindicatiu i en alerta per un possible boicot municipal amb les obres de Colón