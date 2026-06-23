L’Ajuntament de Picanya mostra el seu malestar pel tancament durant 10 dies del pont de la ronda est per part del Ministeri
El consistori socialista critica la comunicació “injustificada i decebedora” del Govern, realitzada amb un avís un dia abans sense contacte previ
L’Ajuntament de Picanya ha mostrat el seu malestar per la decisió del Ministeri de tancar el pont de la ronda est, durant 10 dies, fins al divendres 3 de juliol, mentres s’executen les obres, pel fet que és l’únic pas per damunt del barranc de Poio que està habilitat per a vehicles. El consistori, de signe socialista, igual que el Govern central, ha emés un comunicat oficial en les seues xarxes socials oficials en què es queixa de la forma de conducta del Ministeri, amb un avís per registre d’entrada un dia abans i sense mantindre prèviament cap contacte amb el consistori per a avisar de les seues intencions.
“Estem disgustats, i no ho amagarem”, comença el comunicat de l’Ajuntament de Picanya, que continua dient que “considerem injustificada i decebedora esta decisió, especialment per la manera com s’ha comunicat: la vesprada anterior, mitjançant registre d’entrada a l’Ajuntament i sense cap comunicació directa prèvia, després de setmanes de converses i treball conjunt. Tot això comporta, a més, importants dificultats d’organització i una càrrega de treball i de dificultat sobrevinguda que s’hauria pogut evitar”.
Al Govern local, socialista, esta actuació li ha semblat “allunyada de la sensibilitat que mereix la situació que estem vivint quant a la mobilitat dels veïns i veïnes de Picanya, així com del principi de col·laboració lleial i productiva entre administracions que estem exercint de manera responsable i constructiva”.
Voluntat de col·laboració
Malgrat el seu nivell d’indignació, el consistori vol rebaixar la tensió i assegura que esta discrepància no naix de cap voluntat de confrontació amb el Ministeri ni amb cap altra administració. “Al contrari, respon exclusivament a la nostra obligació de defendre els interessos dels veïns i de les veïnes de Picanya i de vetlar perquè les decisions que els afecten tinguen el mínim impacte possible en el seu dia a dia”.
L’Ajuntament de Picanya demana paciència a tots els veïns i veïnes, amb el desig que “esta situació es resolga com més prompte millor i amb les mínimes incidències possibles”. Així, assegura que l’equip de govern, liderat per l’alcalde, Pep Almenar, continuarà “col·laborant lleialment” per a accelerar els treballs i per a minimitzar al màxim l’impacte sobre el municipi.
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