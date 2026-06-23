Nit tòrrida a València: “Dormir així és quasi impossible, m’he despertat a les 5:00 h per la calor”
Les altes temperatures, que a penes han baixat dels 25 graus en diversos punts de la Comunitat Valenciana, afecten directament el benestar dels ciutadans
Calor de dia i també de nit. La d’ahir va ser la segona nit més calorosa de la temporada i això s’ha notat, i molt, en els termòmetres, que a penes han baixat dels 25 graus en molts punts de la Comunitat Valenciana.
Més enllà de la xifra, esta calor té un impacte directe en el benestar i el descans dels ciutadans. Manuel és veí de Torrent. Conta que ha dormit amb la finestra oberta, però reconeix que la basca nocturna l’ha afectat fins al punt que s’ha despertat de la calor: “No vull dormir amb l’aire en marxa. Vaig obrir la finestra i va refrescar, però dormir amb esta calor és quasi impossible. A les 5:00 h m’he despertat per la calor i he hagut d’eixir al balcó”.
Màximes de 40 graus
Durant la jornada d’ahir, dilluns 22 de juny, es va arribar als 40 graus a Zorita del Maestrazgo, segons les dades d’Avamet. Esta localitat dels Ports va registrar la temperatura més alta de la jornada. Villena, per la seua banda, va superar els 39 graus en alguns punts, i Morella o Vilafamés van registrar 38 graus.
L’onada de calor espera les seues pitjors hores este dimarts amb màximes que arribaran de nou als 40 graus en alguns punts de la Comunitat Valenciana. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va avisar de valors que superen els 34 graus en el litoral. Si bé no s’estan registrant els valors extrems d’altres zones d’Espanya o Europa, les temperatures d’entre 33 i 34 graus en el litoral són molt altes per a una situació sense vent de ponent, segons expliquen.
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