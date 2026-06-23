Rànquing
Onze firmes valencianes, entre les 100 empreses mitjanes que més creixen
Power Electronics, Frumesa i Ambulancias Ayuda són algunes de les mercantils de l’autonomia presents en un rànquing que mesura l’augment dels ingressos
Onze companyies de la Comunitat Valenciana figuren en el top 100 d’empreses mitjanes espanyoles líders en creixement, segons l’actualització de 2026 del rànquing elaborat per la Fundació Afi Emilio Ontiveros. Esta actualització respon al compromís adquirit en 2025 amb la publicació de l’estudi Radiografia del teixit empresarial espanyol: a la recerca del creixement, que incloïa, per primera vegada, l’escalafó de les 100 empreses mitjanes líders en creixement i anunciava la seua actualització anual, segons ha informat l’entitat en un comunicat.
Amb 11 empreses, la Comunitat Valenciana és la tercera comunitat autònoma més representada del rànquing, per darrere de Madrid i Catalunya, encara que reduïx la seua presència en dos companyies respecte a l’edició de 2025. Manté presència en sectors tan diversos com la salut, la indústria, el comerç, l’alimentació i els servicis. El rànquing identifica, sobre una base de prop de 9.000 empreses mitjanes actives des de 2008, les 100 amb més creixement acumulat d’ingressos.
Empreses
Les empreses de la Comunitat Valenciana que formen part del top 100 són: Ambulancias Ayuda SL, Chemajos SL, Componentes Eléctricos Mercaluz SA, Foods and Services SL, Frumesa SL, Geotiles SLU, Muebles Azor SA, Nexiapharma SL, Power Electronics España SL, Ripay SA i Torreviñas SLU.
En una anàlisi general, les 100 companyies del rànquing han duplicat la seua facturació entre 2019 i 2024 —de 7.174 a 14.083 milions d’euros en conjunt— i han creat 22.467 llocs de treball nets en cinc anys. Les seues plantilles van créixer de 53.225 a 75.692 persones. El creixement mitjà anual d’ingressos va ser del 17,5 % i en 2024 van registrar el seu màxim nivell de rendibilitat històrica, amb una ROA mitjana del 8,5 %.
Productivitat
La novetat més rellevant d’esta edició és l’acceleració de la productivitat: els ingressos per empleat van créixer a un 10,7 % anual entre 2019 i 2024, quasi el doble del ritme històric, i els salaris també van pujar. Per cada euro destinat a costos laborals, estes empreses generen hui un 30 % més d’ingressos que fa cinc anys. A més, mantenen “una política financera prudent: el deute financer a penes representa el 8,2 % de l’actiu total. Creixen, invertixen i es financen en la seua major part amb recursos propis”, segons la Fundació Afi Emilio Ontiveros.
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