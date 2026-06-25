Ábalos denuncia des de la presó un juí “polític”, una condemna “predeterminada” i el “premi” a Aldama
L’exministre parla per primera vegada de la sentència del Suprem que li imposa 24 anys de presó, la qual, segons ell, “s’allunya de la justícia”, però “intuïa”
Redacció Levante-EMV
L’exministre de Transports José Luis Ábalos ha trencat el seu silenci i, per primera vegada, ha valorat la sentència del Suprem coneguda esta setmana i que li imposa 24 anys de presó per diversos delictes relacionats amb la corrupció. Des de la presó de Soto del Real, el valencià ha denunciat haver sigut víctima d’un juí “polític” que ha derivat en una sentència “exemplaritzant”, però que, segons ell, s’“allunya de la justícia” i estava “predeterminada” des d’abans. Igualment, expressa la seua disconformitat amb el “premi” al corruptor Víctor de Aldama, que ha sigut perdonat per l’alt tribunal i ni entrarà a la presó ni haurà de retornar els diners percebuts de les comissions, 3,7 milions d’euros.
En un extens àudio remés a la Cadena Ser, el també exsecretari d’Organització del PSOE defensa que en el procés judicial s’ha “castigat el polític” i s’ha “premiat el delator”, en al·lusió a Aldama, de qui assenyala que “ha confessat en interés propi per a aconseguir la impunitat en esta i la resta de causes, assenyalant només els polítics i protegint entre d’altres el personal de la Guàrdia Civil que donava suport a la seua organització”. “Tot té implicacions polítiques molt clares”, denuncia.
Per a Ábalos, el “pacte” d’Aldama amb la Fiscalia Anticorrupció que ha deslliurat el comissionista manca de “propòsit d’esmena” i lamenta que el Suprem haja basat la condemna en la seua versió, sense tindre en compte altres testimonis i informes que entén exculpatoris. Per tot això, assegura que “intuïa” el sentit de la sentència, si bé la considera “predeterminada”.
Ábalos assegura també haver rebut “decebut” la sentència de l’alt tribunal, que el considera culpable dels delictes d’organització criminal, suborn, tràfic d’influències i malversació juntament amb el seu exassessor Koldo García, condemnat a 19 anys de presó. “Vaig tindre la intuïció que hi hauria una condemna, però no esperava lògicament unes penes tan voluminoses, que crec que han cridat l’atenció fins i tot a qualsevol que tinguera inclinació negativa o desitjara la major de les penes”, indica.
A més, a través del seu compte en la xarxa social X, controlada pel seu entorn, l’exdirigent socialista ha afirmat que s’ha vulnerat la presumpció d’innocència per a “premiar” l’aconseguidor Víctor de Aldama, un “delator sense corroboracions”.
“Demanaré la nul·litat d’esta sentència, per la qual m’han condemnat a 24 anys de privació de llibertat, per incórrer en la vulneració de drets fonamentals durant la instrucció i acabar en una condemna que estava predeterminada”, ha indicat.
Per a Ábalos, “és una contrarietat” que el Tribunal Suprem no haja protegit el principi fonamental de la presumpció d’innocència pel principi de premiar un coimputat delator sense corroboracions. L’exministre sosté que és un “canvi de doctrina jurisprudencial” que “és un retrocés de drets greu en la història de la democràcia”.
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