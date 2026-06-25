Terratrémol Veneçuela
Angoixa a València pel terratrémol a Veneçuela: “No podem contactar amb els nostres familiars”
Dos veneçolans residents a València expliquen que estan a l’espera de notícies dels seus familiars en les zones afectades
A Anthony, el terratrémol de Veneçuela el va agafar ja en el llit, a València. Una cosina seua li va enviar un àudio des d’un centre comercial de Caracas. Havien passat dotze minuts de la mitjanit a Espanya quan la narració li contava com els llums de l’establiment començaven a tremolar, els cristalls col·lapsaven i fins i tot les botelles de Coca-cola rebentaven i explotaven. Eixes primeres notícies van començar a incrementar-se exponencialment amb vídeos, imatges i relats d’edificis caiguts que li van impedir dormir en tota la nit.
“No hem pogut dormir, estem preocupats, la gent d’allà va començar a passar vídeos i era impossible”, conta este dijous Anthony, amb més de dos dècades de presència en terres valencianes. Hores després hi ha encara una boira sobre alguns dels seus familiars que estan allà, a milers de quilòmetres, especialment a La Guaira, a on es troba l’aeroport internacional del país llatinoamericà i que apareix com la zona més afectada pel doble sisme.
De moment, el telèfon no dona resposta als dubtes sobre prop d’una vintena de familiars que té en eixa regió entre tios, cosins i nebots, repartits en diferents sectors, agrega, “però no podem contactar amb ningú”. “No sabem res d’ells”, explica, cosa que contrasta amb el coneixement que assegura que sí que té d’altres familiars i amics d’altres zones com Aragua, l’illa de Margarita o Caracas, llocs a on han sentit el tremolor i a on han hagut de fugir de les seues vivendes o veure com estes es clevillen, però que en un principi estan fora de perill.
La seua matinada i el seu matí ha sigut anar rebent informació, imatges, testimoniatges i, sobretot, armar-se de paciència. “Hem d’esperar, és un desastre absolut, la cosa està molt lletja”, admet amb la veu compungida, i afig que quan comence el dia es podrà accedir a La Guaira i arribarà alguna informació més. De totes maneres sap que els pròxims dies seran durs i ja es prepara per a haver d’enviar diners perquè els seus familiars puguen comprar el més bàsic.
“Tot destrossat”
Eixa dura paciència, d’esperar sense certeses concretes, també la té sobre si Jean Manuel. Ell és natural de La Guaira, però residix a Torrent des de fa més d’una dècada i mitja, encara que de la catàstrofe es va assabentar a Múrcia de bon matí, treballant. Continua sense tindre resposta de la família que li queda a l’altre costat de l’Oceà. “No contesten, sembla que no hi ha cobertura ni electricitat”, explica Jean Manuel.
Sí que ha aconseguit contactar amb una amiga de l’adolescència que li ha traslladat que ella està bé, però que li ha contat que a on viu la seua família està “tot destrossat”. L’últim que sap és per xarxes socials perquè hi havia festejos de Sant Joan la nit anterior i una de les seues cosines els va penjar en xarxes socials, però, després d’això, el silenci, eixe que tanta angoixa genera. “Hem d’esperar”, afig.
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