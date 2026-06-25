Bielsa demana col·laboració amb la Fundació Miquel Navarro: “Per damunt de sigles i d’institucions, el que importa és Miquel Navarro”
En la inauguració de la Casa Taller que arreplega una part considerable de l’obra de l’artista valencià, l’alcalde de Mislata ha fet “una crida a la Generalitat Valenciana i la Diputació de València perquè aporten al projecte, perquè val la pena”
Després d’anys de treball, la Casa Taller d’un referent artístic com Miquel Navarro és, des d’este dijous, una realitat. Un espai, enclavat en ple barri de la Moreria de Mislata i de quasi 1.000 metres quadrats, en el qual s’exposa una part considerable de l’obra i el llegat de l’artista valencià, amb peces—des de fotografia fins a pintura o projeccions— realitzades durant la seua trajectòria. Un projecte, que s’ha inaugurat oficialment hui, en la presentació del qual l’alcalde d’este municipi de l’Horta, Carlos Fernández Bielsa, ha agraït l’aportació de l’artista. A més, ha destacat la rellevància de l’obertura d’una pinacoteca “de primer nivell” i a l’altura “dels museus i tallers més importants d’Espanya” que centra l’obra d’“un dels artistes internacionals més importants de la Comunitat Valenciana” i per al qual ha marcat com a objectiu “que altres institucions puguen treballar i col·laborar”.
“Crida” a les administracions
Davant dels mitjans i després de recordar que la Fundació Miquel Navarro actualment té un finançament complet —de 200.000 euros— aportat des dels fons del consistori mislater sense el qual “no podria existir”, Bielsa —també líder provincial del PSPV— ha fet una “crida” tant a la Generalitat Valenciana com a la Diputació de València —dirigides pel Partit Popular— perquè “aporten i col·laboren a este projecte, perquè val la pena el fet de poder exposar la vida i l’obra d’un artista valencià tan important”. “Per damunt de sigles i d’institucions, el que realment importa és Miquel Navarro i m’agradaria que ho entengueren, perquè així podrem fer més coses i fer d’este un museu taller més fort”, ha afegit.
Preguntat sobre per què no hi ha una col·laboració permanent amb Generalitat i Diputació en l’actualitat, l’alcalde ha deixat clar que no és l’indicat per a contestar eixa pregunta i ha remarcat que “a mi m’agradaria, i esperem treballar perquè això siga possible”. A més, sobre l’eixida, l’any passat, de l’administració que presidix Vicente Mompó del patronat de la Fundació —constituïda el juliol de 2020 com a entitat privada sense ànim de lucre—, que va ser la que va impulsar econòmicament l’adequació de les instal·lacions, Bielsa ha volgut deixar clar que en “qualsevol fundació els patrons inicien el seu mandat i este finalitza al cap de quatre anys, com en el cas de l’Ajuntament de Mislata”, i que no s’ha exclòs “cap administració ni institució, més aïna al contrari”.
Amics de Miquel Navarro
Més enllà d’este assumpte i després d’anunciar que es crearà la plataforma d’amics de Miquel Navarro perquè qui vulga puga “ser soci i participar-hi”, i que demanaran també col·laboració a l’IVAM, al qual Navarro ha donat 600 obres, Bielsa també ha emfatitzat que el principal repte d’este projecte ha sigut “convertir un espai que estava bastant ben dissenyat ja des del primer dia en un espai obert al públic”, un procés que ha sigut “molt costós quant a temps i econòmicament i que no ha sigut fàcil”. “Cal traure partit a este fet i al fet que estiga en un municipi valencià, que no està ni a Madrid, ni a París, ni a Nova York. La seua obra està a Mislata”, conclou.
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