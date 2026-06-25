Bocairent fomenta hàbits segurs i responsables de circulació i mobilitat entre els escolars
L’Ajuntament celebra les quintes jornades d’educació viària escolar, en les quals la Policia Local treballa amb l’alumnat del CEIP Lluís Vives
Bocairent ha dut a terme durant el curs 2025/2026 les quintes jornades d’educació viària escolar. Es tracta d’una iniciativa de la Policia Local del municipi dirigida a l’alumnat de 4t de Primària del CEIP Lluís Vives, que té com a objectiu fomentar hàbits segurs i responsables en la via pública.
A través d’activitats formatives, tant teòriques com pràctiques, els escolars adquirixen coneixements sobre normes de circulació, mobilitat sostenible, respecte als usuaris de la via i prevenció de sinistres.
“D’esta manera, contribuïm a crear una cultura de seguretat viària des d’edats primerenques”, afirma Javier Cháfer. El cap de la Policia Local de Bocairent també indica que “volem agrair la implicació de l’Ajuntament, el CEIP Lluís Vives, el professorat i les famílies, per a fer possible una activitat fonamental per a formar futurs vianants, ciclistes i conductors responsables”. “Educar en seguretat viària és invertir en prevenció i en un futur més segur per a tothom”, conclou Cháfer.
Les quintes jornades van finalitzar amb una sessió pràctica en el parc de la Derrota el passat 17 de juny, així com amb l’entrega de diplomes i premis del concurs de seguretat viària. Esta entrega va tindre lloc el passat divendres, 19 de juny, en el marc de l’acte de fi de curs del CEIP Lluís Vives en el teatre Avenida.
Per a Vanesa Doménech, regidora d’Educació, “la quinta edició de les jornades consolida l’aposta per la iniciativa, que aporta a l’alumnat de Primària ensenyances pràctiques i aplicades, essencials per al seu creixement com a ciutadanes i ciutadans”. Al seu torn, Ximo Carbonell, responsable municipal de Convivència, Seguretat i Trànsit, valora la implicació de la Policia Local en este projecte: “Els nostres agents exercixen també una tasca pedagògica important i esta iniciativa és una mostra clara de la seua voluntat d’ensenyar la importància que té el comportament responsable en la via pública”.
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