Festival de cine
Cinema Jove proposa un univers de ciència-ficció per a amants de les biblioteques i dels llibres en ‘Chronovisor’
El cicle “La jove Greta Gerwig” es tanca amb una projecció sorpresa triada per una espectadora assídua al festival
Cinema Jove proposa, el 26 de juny, una rara avis de la ciència-ficció, el llargmetratge dels estatunidencs Jack Auen i Kevin Walker Chronovisor, teixit des d’una intricada busca bibliòfila. La seua premissa és la investigació al voltant d’un enigmàtic dispositiu dissenyat per a fotografiar el passat i viatjar en el temps. Caracteritzada per una posada en escena minimalista, el rodatge en 16 mil·límetres i una atmosfera íntima centrada en l’obsessió intel·lectual del seu protagonista, la pel·lícula arriba precedida pels elogis a la seua “imaginació radical” en el Festival de Rotterdam.
“Les facetes de Chronovisor que primer se’ns van manifestar van ser primordialment atmosfèriques i estètiques: biblioteques gòtiques i acollidores, interminables prestatgeries de llibres, ulls injectats en sang, passar la nit sencera llegint, oblidar-se de dormir, qüestionar-ho tot, fins i tot el teu propi sentit de la realitat, ambientat amb el teló de fons hivernal de les imperibles institucions de Manhattan”, expliquen els seus responsables.
L’eix central de la pel·lícula és el misteri que envolta el polèmic invent atribuït al monjo italià Pellegrino Ernetti en 1972. Auen i Walker van rastrejar internet durant mesos fins a compilar el que consideren l’arxiu privat més complet del món sobre este mite. En últim terme han integrat materials analògics reals directament en el metratge del film.
Formació de futur en la Trobada Audiovisual de Jóvens
Cinema Jove manté la seua aposta pel talent emergent mitjançant la seua secció fundacional, la Trobada Audiovisual de Jóvens, que se celebrarà demà. En esta edició, el festival fa un esforç per potenciar la seua secció amateur, per a la qual cosa concentra els projectes a concurs en una única categoria destinada a creadors d’entre 16 i 25 anys.
La Sala 7 de l’Edifici Rialto reunirà els autors dels 13 curtmetratges seleccionats, procedents de Canàries, Catalunya, Cantàbria, Galícia i la Comunitat Valenciana, per a una jornada de mentorització intensiva. Estes sessions de tutoria i anàlisi tècnica estaran conduïdes pel director, guionista i docent Gabi Ochoa, i la directora i guionista Begoña Soler.
La pel·lícula que li agradaria a Greta Gerwig
En una mostra de la complicitat de Cinema Jove amb la seua audiència, l’última jornada del cicle “La jove Greta Gerwig”, programat en el CCCC (Centre del Carme Cultura Contemporània), serà una sessió sorpresa d’una pel·lícula triada per una espectadora assídua al festival, Carolina Serra. Esta obra guardarà una estreta coherència conceptual o estètica amb la filmografia d’esta directora que, per la seua evolució des del cine independent més radical fins al lideratge de grans superproduccions, s’ha convertit en un referent per a les noves generacions.
Radiografies del curt espanyol
L’apartat d’indústria conclou amb la presentació de l’estudi ‘El curtmetratge espanyol en 50 dades’. Este informe pioner, impulsat per la Coordinadora del Curtmetratge Espanyol amb el suport institucional de l’ICAA, DAMA i EGEDA, proporciona un mapa analític detallat amb dades actualitzades fins a 2026. Esta radiografia quantitativa i qualitativa donarà peu a la reflexió i al debat sectorial dels i les assistents.
La FNAC acollirà la gravació en directe d’un episodi especial del pòdcast promogut per l’Observatori de la Diversitat en els Mitjans Audiovisuals (ODA) ¡Corten! Descodificando la ficción. L’entrega ha sigut possible gràcies a la sinergia de Cinema Jove amb el campus d’estiu de l’Acadèmia de Cine.
La trobada estarà conduïda per Jorge Gonzalo (ODA) i Jesús Blanquiño (Podium Podcast), que analitzaran, al costat de les actrius Patty Bonet i Celia Morán, els desafiaments entorn de la representació dels cossos no normatius dins de les narratives audiovisuals de la ficció contemporània.
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