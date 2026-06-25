Francesc Torralba, assessor de l’última encíclica de Lleó XIV, oferirà una conferència a Oliva
La cita amb el filòsof i teòleg català serà el 27 de juny dins del cicle “Conversa amb…” que organitza la Regidoria de Cultura
Francesc Torralba (Barcelona, 1967) oferirà una conferència a Oliva dins del cicle “Conversa amb…” que organitza la Regidoria de Cultura. Porta per títol “Construir horitzons en temps d’incertesa”. La cita serà el 27 de juny a les 19:30 hores en el Centre Polivalent, amb entrada lliure i gratuïta fins a completar l’aforament.
Reconegut filòsof i teòleg, Francesc Torralba és professor de la Universitat Ramon Llull, col·laborador habitual de diversos mitjans de comunicació, com ara el diari La Vanguardia o Catalunya Ràdio, a més de tindre uns quants doctorats i una extensa obra publicada, amb més de 100 llibres i 2.000 articles publicats. També té una estreta relació amb el Vaticà, i ha exercit com a assessor del papa Lleó XIV en la redacció de la seua primera encíclica, centrada en la intel·ligència artificial. Torralba ha publicat Anatomia de l’esperança, guardonada amb el Premi Josep Pla 2026.
L’acte compta amb la col·laboració de la Direcció General del Llibre, del Còmic i de la Lectura del Ministeri de Cultura, i s’emmarca en el cicle de converses culturals que pretén oferir als veïns un espai cultural de reflexió sobre qüestions d’actualitat.
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