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Energia

El Govern assigna 211 milions a la planta d’hidrogen verd de BP i Iberdrola a Castelló

La primera fase del projecte en la refineria de la petroliera ja està en marxa

Planta d’hidrogen verd d’Iberdrola i BP a Castelló

Planta d’hidrogen verd d’Iberdrola i BP a Castelló / Levante-EMV

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Ramón Ferrando

Ramón Ferrando

València

El Govern ha assignat 211 milions a l’ampliació de la planta d’hidrogen verd de Castelló d’Iberdrola i BP. La subvenció estava inicialment assignada a un altre projecte d’hidrogen verd a Puertollano (Ciudad Real). BP i Iberdrola analitzen ara l’execució del projecte.

Iberdrola i BP han completat la fase de construcció, a través de l’empresa conjunta Castellón Green Hydrogen, SL, d’una planta d’hidrogen verd de 25 MW en la refineria de Castelló i han començat ja la fase de proves de posada en marxa. S’espera que la planta comence a produir hidrogen verd abans que acabe l’any i que es convertisca en la major instal·lació operativa d’hidrogen verd d’Espanya en 2026.

Esta planta d’hidrogen verd compta amb la participació de l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE) de València i ha obtingut també un finançament de 15 milions d’euros dels programes d’ajuda a la cadena de valor innovadora i coneixement en hidrogen renovable del Pla espanyol de recuperació, transformació i resiliència, amb fons que seran assignats per NextGenerationEU de la Unió Europea.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, mitjançant l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE), ha aprovat ara la reassignació a Castelló de fins a 211 milions d’euros de finançament de l’IPCEI Hy2USE.

Descarbonització

La iniciativa estarà alineada amb el paquet d’emergència anunciat recentment per la UE, Accelerate EU, l’objectiu del qual és impulsar una Europa més descarbonitzada i reforçar la independència del subministrament energètic.

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L’associació per a projectes d’hidrogen verd entre BP i Iberdrola contribuïx a la descarbonització i el desenrotllament de noves solucions energètiques a la Comunitat Valenciana, per tal de substituir l’ús del gas natural per energia renovable de producció nacional en els processos industrials, segons destaquen les empreses. Part de l’hidrogen verd produït també podria utilitzar-se en sectors de difícil descarbonització, com ara la indústria ceràmica i la química.

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